Bahia encaminha empréstimo de Ramires ao Red Bull Bragantino

Tratado como "boa contratação" pelo técnico Mano Menezes, Eric Ramires vai defender as cores de outro clube durante o Campeonato Brasileiro. O Bahia encaminhou o empréstimo do meia ao Red Bull Bragantino. O jogador ficará no clube paulista até o fim da temporada 2021.

No acordo, o Bahia receberá R$ 1,2 milhão pelo empréstimo. Ao fim do contrato, o Red Bull poderá ainda adquirir 70% dos direitos economicos do jogador ao custo de R$ 12 milhões.

Durante entrevista ao Globo Esporte, o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, explicou a negociação.

"Tínhamos propostas de alguns clubes da Série A e escolhemos a que pode ser melhor pra carreira dele. Estamos fazendo o negócio dentro de um planejamento de reestruturação financeira pós-pandemia", disse Bellintani.

Formado nas categorias de base do Bahia, Ramires foi lançado aos profissionais em 2018 e rapidamente chamou atenção, garantindo uma vaga entre os titulares.

No ano passado, o jogador foi emprestado ao Basel, da Suíça, em um acordo que poderia render ao Bahia cerca de R$ 30 milhões. Para isso, o meia deveria fazer o mínimo de 23 partidas para que o clube europeu fosse obrigado a exercer a compra.

Ramires acabou se machucando e fez apenas 11 jogos pelo Basel. Sem acordo para permanacer na equipe, ele voltou ao Bahia em setembro deste ano e foi integrado ao elenco de Mano Menezes.

Sob o comando do treinador, Eric Ramires fez apenas três partidas no Brasileirão - a última na derrota para o Sport -, e desde então não vinha sendo utilizado.