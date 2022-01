Bahia encaminha empréstimo do goleiro Douglas ao Avaí

O goleiro Douglas não vai disputar a temporada com a camisa do Bahia. Fora dos planos do tricolor, o jogador tem acerto encaminhado com o Avaí, que vai jogar a Série A do Brasileirão.

Com contrato com o Bahia até o fim de 2022, Douglas vai ser cedido por empréstimo ao time catarinense. A informação foi divulgada inicialmente pelo site Marcou no Esporte, e confirmada pelo CORREIO.

Douglas deve se apresentar ao Avaí nesta segunda-feira (10), para passar por exames médicos e assinar contrato. Aos 33 anos, ele voltará a defender o alviazul após quatro anos. Foi pelo Avaí, no Brasileirão de 2017, que ele se destacou e chamou a atenção do Bahia.

O goleiro vinha participando da pré-temporada do Esquadrão desde que voltou do empréstimo ao Juventude, clube pelo qual disputou o Brasileirão do ano passado. No entanto, ele não estava nos planos do Bahia, que conta com outros quatro goleiros no elenco. São eles: Danilo Fernandes, Matheus Teixeira, Mateus Claus e Dênis Júnior.