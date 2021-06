Bahia encaminha empréstimo do goleiro Douglas ao Juventude

Depois de três temporadas e meia no Bahia, o goleiro Douglas vai defender as cores de outro clube. O tricolor encaminhou o empréstimo do jogador ao Juventude, clube que disputa a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

Douglas já embarcou para Caxias do Sul, onde passará por exames médicos e assinará contrato com o Juventude. O interesse do clube gaúcho no jogador havia sido revelado pelo vice-presidente do alviverde, Osvaldo Pioner.

Douglas estava no Bahia desde 2018 e no ano passado renovou contrato até o fim de 2022. O goleiro chegou ao clube após se destacar pelo Avaí e foi titular da meta tricolor nos últimos três anos.

No ano passado, o jogador passou a ser questionado por conta de recorrentes falhas. Mesmo assim, seguiu como titular. Já na atual temporada, o goleiro voltou a apresentar desempenho abaixo do esperado e acabou perdendo a vaga para o jovem Matheus Teixeira.

Durante os jogos Douglas vinha ficando como terceira opção, atrás de Mateus Claus, que ganhou a condição de reserva imediato. Ao todo o goleiro disputou 157 jogos pelo Bahia e conquistou o título da Copa do Nordeste e três do Campeonato Baiano.

Reposição na mira

Com a saída de Douglas, o Bahia busca um substituto e tem na mira o goleiro Danilo Fernandes, do Internacional. Nos últimos dias as negociações se intensificaram e a tendência é de que Danilo chegue ao tricolor por empréstimo até o fim da temporada.

Danilo Fernandes tem 33 anos e perdeu espaço no Inter após sofrer algumas lesões. O jogador é atualmente a terceira opção no colorado e, por conta das negociações com o Bahia, ficou fora da lista de relacionados para o jogo contra o Palmeiras, na noite desta quarta-feira (30).