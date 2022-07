Bahia encara o CRB em busca da melhor campanha no primeiro turno da Série B

Depois de três jogos seguidos fora de casa, o Bahia vai matar a saudade do seu torcedor nesta terça-feira (19) à noite, quando encara o CRB às 19h, na Fonte Nova, em jogo que marca o fechamento do primeiro turno da Série B. O Esquadrão tem a chance de conquistar a sua melhor campanha em uma primeira metade desta competição, por pontos corridos.

O Bahia inicia a rodada com 33 pontos, na terceira colocação. A pontuação é a mesma que o time conseguiu em 2015, quando terminou o primeiro turno na quarta colocação. Se vencer o CRB, alcança os 36 pontos e pode subir para a segunda posição.

A equipe iria também, no mínimo, aumentar para oito pontos a distância até o quinto colocado, que hoje é de seis porque o Sport já jogou ontem pela 19ª rodada - e empatou em 0x0 com o lanterna Vila Nova na Ilha do Retiro. No melhor cenário, o Bahia abriria nove pontos de distância, caso Sampaio Corrêa e Tombense não vençam seus jogos contra Londrina e Criciúma, respectivamente.

Apesar da oscilação que sofreu em parte da Série B, o tricolor pode se orgulhar da campanha até aqui. Essa foi a primeira vez que o time conseguiu se manter no G4 durante todas as 19 rodadas iniciais. Além de igualar a sua melhor campanha do primeiro turno com um jogo de folga, o Bahia superou o desempenho de 2015 em número de vitórias: 10 contra 9.

Já o CRB não faz uma campanha segura. Os momentos entre as duas equipes, aliás, são diferentes. Enquanto o Bahia olha para o alto e pensa no acesso, o CRB busca afirmação após um início de Série B ruim. É o 9º colocado, com 24 pontos.

Apesar de não perder há sete jogos, o time vem de empate por 1x1 com o Brusque, em Maceió. O quarto seguido em casa, o que impediu de encostar no G4.

Copete vai pro jogo

Desde que assumiu o Bahia, Enderson Moreira venceu dois dos cinco jogos em que comandou a equipe, ambos fora de casa - 2x0 no Brusque e no Guarani. Por sinal, quatro das cinco partidas comandadas por ele foram como visitante. A única na Fonte Nova foi a derrota para o Athletico-PR, por 2x1, pela Copa do Brasil.

Para vencer a primeira diante da torcida, o treinador tem reforços importantes. Desfalques contra o Guarani, Luiz Otávio e Rezende estão recuperados de lesões, treinaram nos últimos dias e estão à disposição. Matheus Bahia, que cumpriu suspensão, volta ao time. Da mesma posição, quem não estará entre os relacionados é o lateral esquerdo Djalma, suspenso.

Além deles, o técnico vai ter duas caras novas no ataque. Contratados na janela de transferências que abriu ontem, os atacantes Igor Torres e Copete foram regularizados e estão disponíveis. A tendência é que eles comecem no banco de reservas.

O treinador não confirmou o time que vai iniciar a partida. Uma dúvida é se Enderson manterá o Bahia no esquema com três zagueiros. Foi nesse formato que a equipe atuou nos dois últimos jogos. Caso opte pela manutenção, Didi deixa a equipe para a entrada de Luiz Otávio, enquanto Rezende disputa a vaga com Patrick e Mugni.



“A gente não pode ter só uma forma de jogar. Embora os números sejam diferentes, se é um 3-4-3, 4-3-3 ou 4-2-3-1, a forma de jogar, a maneira, as ideias, estão a cada dia sendo consolidadas e isso é importante para a nossa sequência”, disse o técnico.

Confira as prováveis escalações:

Bahia: Danilo Fernandes, Ignácio, Gabriel Xavier e Luiz Otávio; André, Patrick (Rezende), Mugni, Daniel e Matheus Bahia; Raí e Matheus Davó. Técnico: Enderson Moreira.

CRB: Diogo Silva; Raul Prata, Gum, Wellington Carvalho e Guilherme Romão; Yago, Uillian Correia e Rafael Longuine; Fabinho, Anselmo Ramon e Emerson Negueba. Técnico: Daniel Paulista.