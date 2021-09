Bahia encara o Red Bull Bragantino no retorno à Fonte Nova

O Bahia está em casa outra vez, depois de sete meses. Neste sábado (18), o tricolor vai jogar na Fonte Nova pela primeira vez na temporada. Recebe o Red Bull Bragantino às 21h, pela 21ª rodada da Série A.

O retorno à Fonte acontece após a desativação do hospital de campanha montado para atender vítimas da covid-19 e chega em boa hora para o clube, que está em crise no Brasileirão e precisa se fazer forte em casa para se distanciar da zona de rebaixamento.

A última partida na Fonte Nova foi no dia 25 de fevereiro, com vitória tricolor de 2x0 sobre o Santos. Apesar de ter sido disputada neste ano, a partida foi válida pela última rodada do Brasileirão 2020, que invadiu 2021 por causa dos jogos adiados em função da pandemia.

O Esquadrão inicia a rodada na 15ª colocação, a um ponto do Z4. Por isso, vencer o Bragantino é fundamental para as pretensões da equipe. “A Fonte Nova é a nossa casa. Desde que cheguei ao Bahia vejo ela como casa”, disse o atacante Gilberto.

O camisa 9, aliás, é uma das esperanças do time. No primeiro turno, o centroavante teve atuação de gala contra o clube paulista e marcou dois gols no empate por 3x3 fora de casa. Gilberto vai ter a companhia do colombiano Hugo Rodallega mais uma vez, assim como foi na rodada anterior, no 0x0 com o Santos.

“Nosso grupo tem excelentes jogadores. A chegada do Hugo traz um poder ainda maior e ficamos felizes por ter pessoas assim. Precisamos decidir os jogos, estar sempre marcando, e jogadores com esse nível de poder ajudam o clube a crescer”, comentou Gilberto.

Por outro lado, o Bahia tem dois desfalques importantes. Enquanto no ataque Rossi segue machucado, na defesa Germán Conti cumpre suspensão e não joga. No setor, Diego Dabove tem as opções de Lucas Fonseca, Gustavo Henrique e Ligger. A tendência é que Gustavo leve a melhor e seja o parceiro de Luiz Otávio.

No empate contra o Santos, Dabove surpreendeu e escalou quatro atacantes. O treinador só vai divulgar a escalação minutos antes do início do jogo, mas outra mudança esperada é o retorno de Matheus Teixeira ao gol após cumprir suspensão - com isso, Claus vai para o banco.

Do outro lado, o Bragantino também tem desfalques. O meia Praxedes e o atacante Artur estão suspensos. O volante Lucas Evangelista está machucado e o zagueiro Fabrício Bruno foi liberado para acompanhar o nascimento da filha. Por causa da partida pela semifinal da Sul-Americana na quarta-feira (22), contra o Libertad, o time paulista não descarta poupar atletas diante do Bahia. O Bragantino é o 5º colocado do Brasileirão, com 32 pontos.

Primeira vez na Fonte

Com o retorno do Bahia à Fonte Nova, muitos jogadores que chegaram ao clube neste ano vão pisar pela primeira vez no estádio. Fazem parte do grupo atletas como Rodallega, Lucas Araújo, Oscar Ruiz e o próprio técnico Diego Dabove.

Apesar de ter estreado pelo tricolor no empate com o Santos, o argentino Eugenio Isnaldo não se enquadra no perfil. Ele jogou na Fonte quando defendia o Defensa y Justicia e encarou o Bahia pelas quartas de final da Copa Sul-Americana do ano passado.

Prováveis escalações:

Bahia: Matheus Teixeira, Nino Paraíba, Gustavo Henrique (Lucas Fonseca), Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Lucas Araújo e Lucas Mugni; Oscar Ruiz, Rodallega, Gilberto e Isnaldo. Técnico: Diego Dabove.

Red Bull Bragantino: Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Edimar; Emiliano Martínez, Eric Ramires e Vitinho; Helinho, Cuello e Gabriel Novaes. Técnico: Maurício Barbieri.