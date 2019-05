Bahia encara o São Paulo em busca do primeiro triunfo fora

O Bahia renova a missão de conquistar o seu primeiro triunfo fora de casa no Brasileirão, hoje, quando visita o São Paulo, às 11h, no estádio do Morumbi, em São Paulo. Para conseguir a façanha, o tricolor vai ter que superar o aproveitamento do adversário. Jogando como mandante, o São Paulo perdeu apenas dois jogos neste ano, contra o Guarani, por 1x0, no Morumbi, e diante do Palmeiras, também por 1x0, no Pacaembu. Ambos pelo Campeonato Paulista.

Por isso, Roger Machado deixou claro que quer o Bahia diferente do que foi visto contra Botafogo e Athletico-PR. “Nesses dois primeiros jogos, contra o Botafogo saímos na frente e depois cedemos a virada. Contra o Athletico-PR, logo nos primeiros momentos não suportamos a pressão inicial, o que decretou o gol e a vitória do adversário. O Bahia que quero ver em campo é o Bahia da Fonte Nova, com as precauções de jogar fora de casa, mas buscando os pontos que a gente quer, que são os pontos do triunfo”, explicou.

Essa busca por um Bahia diferente, apontada por Roger, vai passar pela mudança na forma de jogar. Pela primeira vez desde que chegou ao tricolor, o treinador vai escalar o time com três volantes. Elton ganha a vaga de Ramires.

“Gosto de usar o 4-3-3. Ter três jogadores de meio, um deles que cubra linha, que faça parte dos dois jogadores de meio fazendo um tripé e permita ter entrada no campo adversário com mais jogadores. Prefiro o 4-3-3 ao 4-1-4-1. Para mim é o que se assemelha ao que faremos em campo”, comentou Roger.

Um dos pilares do meio-campo do Bahia, o volante Gregore explica que o momento de seca fora de casa tem sido difícil, mas garante disposição coletiva para mudar o cenário. “Está sendo complicado, isso vem desde o ano passado. Estamos tentando corrigir, trabalhando para conseguir os triunfos fora de casa também”, disse.

Olho lá na frente

Além de buscar os três pontos e voltar a subir na tabela do Brasileirão, o Bahia vai ter a chance de conhecer um pouco mais do São Paulo, já que depois de hoje os dois clubes voltam a se enfrentar nas duas próximas quarta-feiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Além da mudança na composição do meio-campo, o time terá o estreante Ezequiel na lateral direita porque Nino está suspenso.