Bahia encara o Vitória da Conquista e tenta evitar eliminação no Baianão

O Bahia se prepara para mais uma decisão na temporada 2022. Nesta quarta-feira (16) o tricolor encara o Vitória da Conquista, às 19h15, na Fonte Nova, em duelo que encerra a primeira fase do Campeonato Baiano. O Esquadrão não chega nada tranquilo na última rodada e a briga é para evitar um vexame.

Com apenas nove pontos em oito partidas, o time ocupa a 6ª colocação do Baianão, a dois pontos do G4. Restando apenas mais uma vaga entre os quatro clubes que se garantem nas semifinais, a equipe luta para não ter um fim de estadual precoce. Algo que, de certa forma, pode ser considerado raro.

A última vez que o Bahia ficou fora da segunda fase do Campeonato Baiano foi há 19 anos. Em 2003, o tricolor não conseguiu terminar entre os três primeiros em um grupo de cinco clubes e acabou sendo eliminado ainda na primeira fase. Naquele ano, terminou em 9º na classificação geral e viu o Vitória vencer a Catuense na final para faturar o título.

Para evitar uma nova marca negativa, o Bahia não depende apenas das próprias forças. Além de vencer o Vitória da Conquista, tem que torcer para que Barcelona de Ilhéus e Vitória não ganhem na última rodada.

“Estamos dentro da competição. Ela vai se decidir na última rodada. E o que temos que fazer é a nossa parte e esperar que alguém que está na nossa frente, ou alguns, não cumpram os seus objetivos”, disse o técnico Guto Ferreira.

Guto, aliás, deve fazer pelo menos uma mudança no time. Titular nos dois últimos jogos, o volante Rezende sentiu dor na região lombar e virou dúvida. Caso ele não tenha condições, Willian Maranhão deve herdar a vaga.

O tricolor ganhou ainda os retornos do zagueiro Gustavo Henrique, que cumpriu suspensão, e do atacante Oscar Ruiz. O paraguaio foi reintegrado ao elenco principal.

Contra a zona

Enquanto o Bahia ainda mantém esperança de avançar à semifinal, o Conquista luta com unhas e dentes contra o rebaixamento. O Bode soma os mesmos sete pontos do Unirb, primeiro time dentro da zona, e precisa vencer para não correr risco de queda.

Em caso de derrota na Fonte, até mesmo um empate entre Unirb e Juazeirense, que se enfrentam no Adauto Moraes, em Juazeiro, será suficiente para decretar o rebaixamento do Bode. Como não tem baixas no elenco, o técnico Ferreira garante que vai com força total diante do Bahia.

Vale lembrar que, assim como o Vitória da Conquista, o Bahia ainda não está livre do rebaixamento. No entanto, para consumar uma dramática queda, o tricolor teria que perder do Bode e também ser ultrapassado por Doce Mel e Unirb na tabela.