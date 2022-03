Bahia encerra preparação para enfrentar o Conquista; veja provável escalação

A chuva que caiu em Salvador e Região Metropolitana na tarde desta terça-feira (15), atrapalharam os planos do Bahia no último dia de preparação para o duelo decisivo contra o Vitória da Conquista, nesta quarta-feira (16), às 19h15, na Fonte Nova, pelo Campeonato Baiano.

Por conta do volume de água nos campos do CT Evaristo de Macedo, o Esquadrão mudou a programação e os jogadores ficaram apenas na academia. Sem poder realizar o último treino tático para fazer os ajustes no time, o técnico Guto Ferreira apostou na conversa com os atletas e na exibição de imagens com informações do adversário e lances do próprio Bahia.

???? Terça-feira de trabalho no Evaristo de Macedo #BBMP pic.twitter.com/DMmUJdkTaV — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) March 15, 2022

O Esquadrão deve ter apenas uma mudança para enfrentar o Conquista. O volante Rezende, com dor na região lombar, virou dúvida para a partida. Caso ele não tenha condições de atuar, Willian Maranhão deve ficar com a vaga. O argentino Lucas Mugni é outra opção para o setor.

O Bahia tem ainda o retorno do zagueiro Gustavo Henrique, que cumpriu suspensão na goleada sobre o Jacuipense. O defensor deve ficar como opção no banco de reservas.

Uma provável escalação do tricolor tem: Matheus Teixeira, Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Willian Maranhão (Mugni) e Daniel; Raí, Rodallega e Marco Antônio

Com nove pontos, o Bahia é o 6º colocado do Campeonato Baiano e ainda briga pela última vaga entre os quatro que avançam para as semifinais. O Barcelona de Ilhéus, que atualmente ocupa a quarta posição, tem 11 pontos.