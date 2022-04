Bahia encerra preparação para pegar o Azuriz; veja provável escalação

Depois de dois dias de preparação, o Bahia está pronto para estrear na Copa do Brasil. Na tarde desta segunda-feira (18), o tricolor realizou o último treino antes de enfrentar o Azuriz-PR, nesta terça-feira (19), às 19h30, na Fonte Nova, pelo jogo de ida da terceira fase do torneio.

No CT Evaristo de Macedo, o técnico Guto Ferreira montou a equipe titular e comandou um trabalho tático no qual fez os últimos ajustes no time. Apesar de Guto não ter dado pistas sobre a escalação, o Bahia deve ter a mesma base que venceu Cruzeiro e Náutico, pela Série B.

A única mudança pode acontecer no ataque. Sem Rodallega, machucado, Vitor Jacaré foi escalado ao lado de Marco Antônio e Raí diante do Náutico. Não será surpresa, no entanto, se Matheus Davó for o escolhido para ser a referência no setor. Ele está recuperado da dor muscular e à disposição do treinador.

Uma provável escalação do Bahia tem: Danilo Fernandes, Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Rezende e Daniel; Raí, Vitor Jacaré (Matheus Davó) e Marco Antônio.

Antes do fim do treino, os jogadores aprimoraram lances de bola parada e cruzamentos sob o comando dos auxiliares. Como já atuaram na Copa do Brasil por outras equipes, o zagueiro Didi, o volante Emerson Santos e o atacante Rildo não podem defender o Bahia no torneio.

Por outro lado, o tricolor pode ter os reforços do zagueiro Zé Vitor, do volante Lucas Falcão e do meia Warley, contratados na semana passada.