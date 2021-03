Bahia enfrenta CSA por consolidação na liderança do Nordestão

O Bahia da temporada 2021 vive ritmo intenso. Apenas três dias depois de golear o Sport por 4x0, o Esquadrão já tem um novo desafio na Copa do Nordeste. Nesta terça-feira (23), o tricolor entra em campo contra o CSA, no estádio Rei Pelé, às 21h30, pela quinta rodada do torneio regional.

Com o astral totalmente renovado, o time mira agora se consolidar na liderança do Grupo A do Nordestão. A equipe baiana inicia a rodada com a mesma pontuação do segundo colocado CRB, sete cada, mas leva vantagem no saldo de gols (4 a 2). Por isso, o objetivo principal hoje é conquistar os três pontos e abrir distância dos concorrentes.

O técnico Dado Cavalcanti pode comemorar a “boa” dor de cabeça que tem para montar a equipe. Com o retorno do atacante Rossi, que cumpriu suspensão, o treinador tem praticamente todo elenco à disposição. Aí entra uma dúvida. Quem vai formar o ataque no Rei Pelé?

Na goleada sobre o Sport, o tridente com Gabriel Novaes, Rodriguinho e Gilberto deixou boa impressão. Novaes, inclusive, balançou as redes duas vezes e ganhou elogios do comandante. Por outro lado, Rossi vem sendo um dos destaques do Bahia desde a reta final do Brasileirão.

Baseado nos últimos jogos, a tendência natural seria o recuo de Rodriguinho para o meio-campo, abrindo espaço para o camisa 7. O problema é que a meiúca funcionou bem na última rodada, conseguindo o equilíbrio entre defesa e ataque buscado por Dado.

“Encorpamos um pouco o meio-campo, isso foi importante para ter mais a bola, ter superioridade com rotação, liberdade para os jogadores de meio”, disse o técnico após o confronto com o Sport.

Como o treinador fez mistério nos dois treinos que o Bahia teve antes da partida contra o CSA e não divulgou a escalação, a dúvida só será sanada minutos antes da bola rolar.

Quem tem certeza mesmo que estará em campo é o volante Edson. Foi ele o responsável, junto com Patrick e Daniel, por dar solidez ao sistema defensivo do Bahia. Surpreso com a titularidade na rodada passada, ele agora projeta sequência na equipe.

“Espero que seja uma temporada de conquistas, que possa ter sequência, me consolidar aqui no Bahia. Que possa ganhar títulos, ter grandes triunfos”.

Recuperação

Assim como o Bahia, o CSA vive recuperação no Nordestão. O azulão venceu o Santa Cruz por 2x1, fora de casa, na última rodada, e chegou ao quinto lugar no Grupo B. O time está invicto na temporada. Juntando Copa do Nordeste, Copa do Brasil e estadual, foram três triunfos e quatro empates.

Mas no histórico recente, o tricolor leva boa vantagem. O Bahia venceu o CSA nos últimos quatro encontros.