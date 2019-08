Bahia enfrenta o Atlético-MG, velho conhecido de Roger Machado

O Bahia é o sexto clube na carreira de Roger Machado como treinador de futebol profissional. Além do tricolor, ele também passou por Juventude, Novo Hamburgo, Grêmio, Palmeiras e Atlético-MG. No jogo de hoje, às 11h, no estádio Independência, o técnico de 44 anos faz o “último” dos seus reencontros, levando em consideração as equipes de Série A.

Adversário do dia, o Galo foi o último clube de Roger antes de assumir o Esquadrão. Assim como faz a bola no gramado, o mundo do futebol dá muitas voltas, reservando histórias temperadas com encontros e desencontros: por exemplo, foi após ser derrotado pelo Bahia por 2x0 no palco do jogo de hoje, em 2017, que o treinador foi demitido da equipe mineira. Os gols da partida foram marcados por Juninho, volante que está no Fortaleza por empréstimo.

Até então, Roger enfrentou dois de seus ex-clubes. Contra o Grêmio, enfrentou uma maratona de três jogos, um pelo Brasileiro e outros dois pelas quartas da Copa do Brasil. Ele venceu a partida pelo Brasileirão: 1x0 em Pituaçu. Já na Copa do Brasil, acabou com um empate (1x1) em Porto Alegre e derrota por 1x0 em Salvador. O Bahia foi eliminado da competição. De volta ao Brasileiro, foi até São Paulo enfrentar o Palmeiras e empatou em 2x2.

Tá difícil

Somando as últimas três edições de Série A disputadas pelo Bahia (2014, 2017 e 2018), foram apenas oito triunfos fora de casa anotados pelo tricolor. Somando com os sete jogos de jejum da atual temporada, são 53 jogos ao todo sem triunfo longe de Salvador dos 61 disputados.

Contra o Galo, o tricolor terá pela frente a equipe dona da terceira melhor campanha dentro de casa, mas que vai entrar com um time alternativo, de olho na partida de terça-feira contra o La Equidad, da Colômbia, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Técnico dos mineiros, Rodrigo Santana confirmou em entrevista que apenas dois titulares começam o jogo contra o Esquadrão: o goleiro Cleiton e o zagueiro Igor Rabello.

De volta ao elenco depois de cumprir suspensão automática contra o Goiás, o volante Gregore diz que não se importa muito com quem o Galo vai colocar em campo e que o Bahia precisa pensar apenas no próprio desempenho em Minas Gerais.

“Essa situação a gente tem que deixar para eles resolverem. A gente tem que pensar em evoluir nosso padrão de jogo, continuar evoluindo igual a gente está nas outras partidas. Se preocupar com a gente”, avaliou o camisa 26.

Ficha Técnica

Campeonato Brasileiro | Série A | 16ª Rodada

Atlético-MG x Bahia

Data: 24 de agosto de 2019 | Horário: 11h

Estádio: Arena Independência | Belo Horizonte-MG

Atlético-MG: Cleiton, Guga, Léo Silva, Igor Rabello e Lucas Hernández; Ramon Martínez; Nathan, Luan (Zé Welison), Otero e Geuvânio; Alerrandro

Bahia: Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Giovanni; Gregore, Flávio e Ronaldo (Guerra); Lucca, Artur e Gilberto

Arbitragem: Rodolpho Toski Marques, auxiliado por Bruno Boschilia e Victor Hugo Imazu. Trio paranaense

*Com supervisão do subeditor Miro Palma