Bahia enfrenta o Goiás buscando manter boa fase dentro de casa

Pela sexta vez no Brasileirão, o Bahia vai entrar em campo na Fonte Nova. Hoje, o tricolor recebe o Goiás, às 16h, com expectativa de casa cheia e a missão de continuar fazendo do estádio um trunfo na competição.



A campanha do tricolor em casa é praticamente perfeita. Dos sete jogos que fez como mandante, o tricolor venceu cinco, quatro deles na Fonte Nova. O único revés como mandante aconteceu no estado de Pituaçu, 1x0 para o Santos, na 10ª rodada.



Por isso, o duelo contra o Goiás será fundamental para os objetivos do Bahia na Série A. Com 20 pontos e tentando chegar ao G6, o grupo dos times que garantem vaga na Copa Libertadores, o tricolor pode somar mais três e se aproximar do seu melhor desempenho em um primeiro turno de Brasileirão. No ano passado o Esquadrão somou 25 pontos ao final dos primeiros 19 jogos.

“Eu acho que é o pensamento do grupo. Foi montado um grupo para vencer, que quer vencer, quer estar entre os primeiros. Isso tem sido a tônica do nosso time, que é ter o jogo competitivo e conquistar os triunfos”, disse Gilberto, antes de completar:

“Com relação a pontuação e tabela a gente está, aos poucos, mostrando que pode subir na tabela. O grupo quer isso. A gente vai demonstrar isso dentro de campo, fazendo com que os times tenham dificuldade. Possivelmente vamos brigar lá em cima. É uma realidade para o que estamos trabalhando, pelo treinador que temos, que é um profissional de ponta”, afirmou.

O confronto de hoje também colocará frente à frente dois times em momento bem diferentes. Enquanto o tricolor vem de triunfo e empate contra Flamengo e Palmeiras, respectivamente, o Goiás não vence há cinco jogos.

Nesse período, o Esmeraldino sofreu duas goleadas por 6x1, para Flamengo e Santos, e viu Ney Franco assumir o comando técnico que era de Claudinei Oliveira. Apesar da situação do rival, o atacante Gilberto prega respeito e pede um Bahia focado na Fonte Nova.

“O Goiás não está onde está por ser um adversário fácil. É um adversário extremamente difícil, bastante competitivo, tem um dos pontas que tem destaque no Brasil. Joga pra caramba. Tem um goleiro bom, tem jogadores notáveis. Tem uma conjuntura boa. Vai trazer muito trabalho. A gente vai ter que dar o sangue lá dentro para poder conseguir o que a gente quer. É escutar nosso treinador e busca sempre fazer o máximo”, explicou Gilberto.

Ficha Técnica

Campeonato Brasileiro | Série A | 15ª Rodada

Bahia x Goiás

Data: Sábado, 17 de agosto de 2019 | Horário: 16h

Estádio: Fonte Nova | Salvador-BA

Bahia: Douglas, Nino (João Pedro), Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Ronaldo, Flávio e Giovanni; Artur, Lucca e Gilberto | Técnico: Roger Machado.

Goiás: Tadeu; Kevin, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Yago Felipe, Jean Carlos e Marlone; Michael, Rafael Moura e Leandro Barcia | Técnico: Ney Franco.

Arbitragem: Raphael Claus (SP), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Correa (RJ) e Daniel Luis Marques (SP)