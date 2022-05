Bahia enfrenta o Londrina e tenta voltar à liderança da Série B

Após conhecer a sua primeira derrota na Série B, o Bahia não teve muito tempo para lamentações. Quatro dias depois do revés por 1x0 para o Ituano, fora de casa, o tricolor entra em campo nesta terça-feira (3), diante do Londrina, às 19h, na Fonte Nova, pela 6ª rodada.

O duelo contra o time paranaense é a chance para o Esquadrão dar a volta por cima e reconquistar a liderança. Tem 10 pontos e está na segunda colocação, empatado com o Grêmio na pontuação, mas o time gaúcho leva vantagem no saldo de gols (4 contra 3) e lidera.

Portanto, uma vitória sobre o Londrina recolocará o Bahia no topo da tabela, ainda que momentamente, já que o Grêmio só jogará domingo (contra o Cruzeiro, que também tem 10 pontos).

Na Série B, o Bahia está 100% em casa, onde venceu Cruzeiro e Sampaio Corrêa. Para cumprir a missão mais uma vez, precisa driblar um problema: a falta de pontaria do ataque.

Sem o colombiano Rodallega, que se recupera de um estiramento na coxa, Matheus Davó recebeu a missão de ser o centroavante, mas ele ainda não balançou as redes. Contra o Ituano, as chances desperdiçadas custaram a primeira derrota - bem verdade que a falha bisonha do zagueiro Ignácio na origem do gol comprometeu mais.

“É uma situação que a gente está tendo um pouco mais de dificuldade nessa marcação mais baixa dos adversários. Está faltando um pouco mais de capricho da nossa parte no último passe, até arriscar um pouco mais de fora da área. Mas isso só vamos consertar com treinamento. Vamos continuar trabalhando firme para encontrar a solução para esse tipo de defesa”, disse o lateral esquerdo Luiz Henrique.

Por falar em ataque, Guto Ferreira se vê obrigado a mexer no seu trio ofensivo. Raí fraturou a mão direita, vai passar por cirurgia e não tem prazo definido para voltar aos gramados. Sem ele, Rildo e Jacaré disputam a posição.

Por outro lado, a equipe deve contar com um retorno importante. Fora dos dois últimos jogos, o volante Rezende treinou normalmente e deve começar a partida entre os titulares. A tendência é que Emerson Santos seja sacado.

Pelo lado do Londrina, o técnico Adilson Baptista também tem problemas. O volante Jhonny Lucas e o lateral direito Samuel Santos saíram contundidos no empate contra o Vila Nova e não foram relacionados para o jogo na Fonte Nova. Suspenso, o lateral direito Watson completa a lista de desfalques.

Desequilíbrio

O Bahia tentará colocar um pouco mais de equilíbrio no histórico do confronto com o Londrina. Em sete jogos entre os dois times, o Esquadrão venceu dois, empatou um e foi derrotado quatro vezes. A conta leva em consideração a Série B e a Copa do Brasil.

O último duelo aconteceu em 2019, pela 4ª fase da Copa do Brasil. Apesar da derrota por 2x1, no estádio do Café, o Esquadrão avançou às oitavas de final por ter goleado por 4x0 na ida, em casa.

Pela Série B, foram quatro partidas. O Bahia levou a melhor ao vencer por 2x0 em 2004, ficou no empate por 1x1 em 1999 e somou derrotas nos dois jogos de 2016: 2x1 na Fonte Nova e 1x0 no Paraná.