Bahia enfrenta o Vila Nova pela terceira fase da Copa do Brasil

O Bahia começou o Brasileirão com triunfo por 3x0 sobre o Santos, em Pituaçu, mas é hora de deixar a Série A um pouco de lado e focar na Copa do Brasil. Em dia e horário incomuns, o Esquadrão visita o Vila Nova nesta terça-feira (1º), às 16h30, em busca de uma vaga nas oitavas de final.

A terceira fase marca o início dos confrontos em ida e volta, após duas etapas de mão única. O primeiro será disputado no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, também conhecido como OBA, em Goiânia. A volta está marcada para a quarta-feira da semana que vem, dia 9, às 19h, em Pituaçu.

A última vez que o Bahia entrou em campo pela competição foi no início de abril, quando goleou o Manaus, em casa, por 4x1. Nestes quase dois meses de intervalo, o tricolor foi campeão da Copa do Nordeste e eliminado da Sul-Americana na fase de grupos.

A meta é repetir atuações sólidas que já teve na temporada e largar com o pé direito contra o Vila Nova, adversário que subiu na temporada passada para a Série B. Na estreia pela segunda divisão, empatou em 1x1 com o Botafogo em casa, mesmo com um jogador a menos desde os 40 minutos do primeiro tempo.

"A gente sempre vai em busca do triunfo. É um jogo de 180 minutos. Temos total noção de que um bom resultado lá influencia muito a volta, mas temos que respeitar nosso adversário, é uma grande equipe. É uma competição difícil, mata-mata. Não podemos errar", afirmou o goleiro Mateus Claus.

A titularidade da posição, aliás, é algo que mudou bastante desde a goleada sobre o Manaus. Naquele jogo, o responsável por defender a meta tricolor foi Douglas. No fim de abril, o goleiro se contaminou com a covid-19 e Matheus Teixeira ganhou a vaga. O jovem se destacou e foi o herói do título da Copa do Nordeste, só que uma lesão o tirou de combate.

O desfalque abriu caminho para Douglas aparecer novamente. No entanto, a falha contra o Independiente, na Sul-Americana, fez ele voltar para o banco. Recuperado de uma lesão na coxa, Mateus Claus surgiu para ocupar o posto e foi o titular nos últimos dois jogos. Incluindo contra o Santos, quando ele fez uma grande defesa com o pé esquerdo, após uma bomba de Marinho.

Para Claus, enfrentar o Vila Nova após o 3x0 sobre o Peixe é bom para reforçar a confiança da equipe. "Vencer é sempre bom, importante em qualquer competição que a gente jogar. É importantíssimo diante de um grande clube como o Santos. Nosso clima está muito bom dentro do vestiário, estamos muito bem entre nós, comissão, relação com a torcida. A gente está vivendo um bom momento e tem que aproveitar para conquistar bons resultados. Esse jogo é de importância muito grande para o clube, para nós. Vai ser uma luta, uma guerra. Temos que trazer essa classificação para cá", falou o goleiro, que deve seguir como titular.

O desfalque fica por conta de Nino Paraíba, suspenso preventivamente pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa da briga na final do Nordestão. Assim, a equipe do técnico Dado Cavalcanti deve ter: Mateus Claus; Renan Guedes, Conti, Juninho e Matheus Bahia; Patrick, Daniel e Thaciano; Rossi, Gilberto e Rodriguinho.

Retrospecto positivo

Essa será a primeira vez que Bahia e Vila Nova se enfrentarão pela Copa do Brasil. Até aqui, os dois times só se encontraram pelo Campeonato Brasileiro, nas séries A, B e C. No total, foram 16 jogos entre as três divisões, com superioridade tricolor: sete vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

A última vez que os dois mediram forças foi há cinco anos, na Série B de 2016. O Bahia perdeu no primeiro turno, na Fonte Nova, por 1x0, e ganhou no returno pelo mesmo placar, em Goiânia.

O Esquadrão, por sinal, é o segundo time baiano que o Vila Nova enfrenta na atual edição da Copa do Brasil. Na estreia, a equipe goiana bateu o Atlético de Alagoinhas no Carneirão, por 3x0. Na fase seguinte, derrotou em casa o Juventude nos pênaltis por 4x3, após empate em 1x1 no tempo regulamentar.

Já o Bahia vem de duas goleadas no torneio. Antes de eliminar o Manaus por 4x1, em Pituaçu, atropelou o Campinense no primeiro jogo por 7x1, no estádio Amigão, em Campina Grande (PB).

Além da Copa do Brasil e da estreia na Série B, o Vila Nova também disputou o Campeonato Goiano na atual temporada. Foi vice-campeã, após perder o título para o Grêmio Anápolis nos pênaltis.