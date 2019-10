Bahia faz homenagem à Irmã Dulce antes de enfrentar o Fluminense

Irmã Dulce era torcedora declarada do Ypiranga. O mais querido era uma das grandes paixões da freira baiana, que será declarada santa no próximo domingo (13), no Vaticano.

A torcida pelo antigo rival, contudo, não impediu o Bahia de homenageá-la. Contra o Fluminense, neste sábado (12), às 19h, Lucas Fonseca, capitão do time, vai entrar em campo com uma flâmula em referência àquela que está há algumas horas de se tornar a Santa Dulce dos Pobres.

Confira o especial Pelos Olhos de Dulce

Para o jogo contra o Fluminense, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Roger Machado promoveu algumas mudanças no time titular. Giovanni substitui Moisés, lesionado; Guerra ficou com a vaga do suspenso Artur.

Na lateral direita veio a grande mudança, João Pedro entrou no lugar de Nino Paraíba - este, vetado pelo departamento médico. Será a primeira partida de João Pedro como titular desde seu retorno ao tricolor.

O Bahia está escalado com: Douglas, João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Giovani; Gregore, Flávio e Ronaldo; Élber, Guerra e Gilberto. A partida acontece no Maracanã.