Bahia faz jogo fraco e apenas empata por 0x0 com o Criciúma fora de casa

O Bahia continua sem vencer fora de casa no segundo turno do Brasileirão. Nesta quinta-feira (8), o tricolor fez um jogo fraco contra o Criciúma, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, e não passou de um empate por 0x0. Foi a quinta partida do Esquadrão sem triunfos como visitante no returno.

O ponto conquistado longe de Salvador mantém o Bahia na vice-liderança da Série B. O time baiano agora soma 51 pontos e está a dez do Londrina, 5º colocado. A equipe paranaense ainda entra em campo no complemento da 29ª rodada.

O próximo desafio do Bahia também será fora de casa. Na segunda-feira (12), o tricolor faz o clássico nordestino contra o Sport. A partida será na Ilha do Retiro, no Recife.



MORNO

Fora de casa, Enderson Moreira promoveu duas mudanças. O lateral direito André entrou no lugar de Marcinho, enquanto Copete ficou com a vaga de Daniel. Com a manutenção de Rezende improvisado na lateral esquerda, o colombiano atuou como uma espécie de ala, ajudando Jacaré nas jogadas pelo lado esquerdo.

O tricolor não começou bem a partida. Com menos posse de bola, o time baiano viu o Criciúma cadenciar o duelo e esboçar certo domínio. Com as linhas espaçadas, o Esquadrão demorou para se encontrar na construção das jogadas.

Para piorar, a defesa tricolor começou a dar brechas. O primeiro que teve chance foi o zagueiro Rayan, de cabeça. A bola foi para fora. Minutos depois, Hygor recebeu livre nas costas de Copete, mas finalizou mal e perdeu uma grande chance. O mesmo Hygor não aproveitou quando de novo recebeu cruzamento na área. A cabeçada saiu fraca e facilitou a defesa de Mateus Claus.

Só a partir dos 30 minutos o Bahia conseguiu se soltar e teve mais presença ofensiva. Pelo lado esquerdo, o Esquadrão tentou incomodar a defesa do Tigre com a dobradinha entre Copete e Jacaré, mas o tricolor pecava no passe final. Na melhor oportunidade, Vitor Jacaré recebeu cruzamento em boa condição dentro da área, mas errou o domínio e a marcação afastou.

SEM EMOÇÃO

Apesar da fraca atuação no primeiro tempo, o Bahia voltou do intervalo sem mudanças. A equipe, no entanto, mudou a postura e nos primeiros minutos se lançou ao ataque. A cabeçada de Ricardo Goulart passou perto do travessão de Gustavo.

A resposta do Criciúma veio na principal fragilidade do Bahia: a bola aérea defensiva. Depois do escanteio, o zagueiro Jackson subiu mais do que toda a defesa tricolor e quase abriu o placar. Pouco tempo depois, Mateus Claus se jogou nos pés de Fernando Viana para salvar o Esquadrão.

Na tentativa de melhorar o desempenho ofensivo do Bahia, Enderson Moreira fez as primeiras mudanças. Raí e Ytalo foram para o jogo nas vagas de Jacaré e Davó, respectivamente. O cenário não mudou muito e o time seguiu pouco produtivo.

A partir da metade do segundo tempo o jogo caiu tecnicamente e as equipes criaram muito pouco. Os goleiros foram praticamente espectadores. Nem mesmo os cinco minutos de acréscimos foram suficientes para mudar a situação e o duelo terminou mesmo com o empate por 0x0.

FICHA TÉCNICA

Criciúma 0x0 Bahia - Série B do Brasileirão (29ª rodada)

Criciúma: Gustavo, Cristovam, Zé Marcos (Jackson), Rayan e Helder; Marcos Serrato (Rômulo), Arilson, Fellipe Mateus (Ítalo), Thiago Alagoano (Gedeilson) e Hygor; Caio Dantas (Fernando Viana). Técnico: Cláudio Tencati.

Bahia: Mateus Claus, André (Marcinho), Ignácio, Gabriel Xavier e Rezende; Patrick, Mugn (Emerson Santos), Ricardo Goulart (Daniel) e Copete; Jacaré (Raí) e Davó (Ytalo). Técnico: Enderson Moreira.

Local: estádio Heriberto Hülse

Cartão amarelo: Cristovam (Criciúma); Ignácio, Mateus Claus (Bahia)

Público total: 14.023

Renda bruta: R$ 278.280,00

Arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira (SP), auxiliado por Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) e Anne Kesy Gomes de Sa (MA).

VAR: Wagner Reway (PB).