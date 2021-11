Bahia faz promoção de ingressos após mudança em horário do jogo na Fonte

Marcada para acontecer nesta sexta-feira (3), a partida atrasada da 32ª rodada entre Bahia x Atlético-MG sofreu uma alteração no horário. O Tricolor divulgou hoje que, a pedido da TV Globo, a bola vai rolar na Arena Fonte Nova às 18h, e não mais 19h.



No comunicado, o clube informou que, para compensar o torcedor dessa alteração no horário, irá fornecer uma carga de ingressos com valor promocional, como já havia feito na partida contra o Grêmio, na última sexta.



Serão 1.000 ingressos no valor de R$ 10 e outros 3.000 custando R$ 20 na cadeira superior. Já os setores que custavam R$ 60 e R$ 70, vão passar a custar R$ 30 no setor cadeira.



Caso o lote seja esgotado, o Bahia divulgou que irá ampliar a carga de ingressos promocionais.



O torcedor pode adquirir as entradas através do site da Itaipava Arena Fonte Nova ou, a partir das 10h desta segunda (29), na bilheteria sul da Arena - em frente ao Dique do Tororó.

