Bahia fecha 1º turno com pior campanha desde a volta à Série A; veja altos e baixos

A primeira metade do Campeonato Brasileiro chegou ao fim para o Bahia. A partir de agora, restam 19 jogos até o fim no torneio. A vitória sobre o Fortaleza, por 4x2, sábado, em Pituaçu, fechou o primeiro turno com alegria, mas o cenário não é animador.

Com 21 pontos dos 57 disputados, o tricolor faz sua pior campanha desde o retorno à Série A, em 2017. Foram seis vitórias, três empates e dez derrotas. O aproveitamento de 36,8% faz o Esquadrão lutar contra o rebaixamento. É 16º colocado, a três pontos do Z4, onde está o América-MG, 17º e com um jogo a menos, mas sem chance de alcançar por ter dois triunfos a menos. Já o Grêmio, em 19º com 16 pontos, ainda pode ultrapassar porque tem duas partidas atrasadas.

Por sinal, o início da campanha contrasta com o que foi a reta final. O Bahia começou bem a disputa da Série A. Competitivo, conseguiu resultados importantes, como as vitórias por 3x0 sobre o Santos, em casa, e 2x1 contra o Ceará, no Castelão. O bom desempenho fez o tricolor alcançar o seu melhor início na era dos pontos corridos - 17 pontos em 10 partidas. Mas o Esquadrão “entrou em parafuso”.

Sequência de oito jogos sem vencer colocou o Bahia na luta contra o rebaixamento (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

A competitividade e os bons resultados deram lugar para a fragilidade defensiva e muitos tropeços. O tricolor amargou sequência de oito jogos sem vencer na competição, com sete derrotas e um empate. Jejum quebrado justamente no triunfo contra o Fortaleza, na última rodada do turno.

O desempenho ruim refletiu diretamente na tabela. Tendo conquistado só quatro pontos dos últimos 27 disputados, o Bahia despencou na classificação e saiu do G6 para a luta contra o rebaixamento. Fora de campo, o técnico Dado Cavalcanti não suportou a turbulência e foi demitido após completar seis jogos sem ganhar. O clube ousou na escolha do substituto e contratou o argentino Diego Dabove.

Em alta

Apesar da luta contra o rebaixamento, alguns jogadores se destacaram positivamente durante o primeiro turno. O atacante Rossi, por exemplo, tem sido fundamental. Ele é o terceiro maior “garçom” do Brasileirão, com cinco passes para gols em 17 jogos. Em toda a temporada, o camisa 7 deu 10 assistências.

Rodallega e Rossi terminaram o primeiro turno em alta no Bahia (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

O zagueiro Germán Conti foi outro que manteve a regularidade, mesmo com o fraco desempenho defensivo da equipe. Os meias Daniel e Lucas Mugni - este último entrou na reta final - seguem o mesmo caminho do defensor. Já o atacante Rodallega, de curta amostragem, indicou que pode ser útil após marcar quatro gols contra o Fortaleza na sua primeira chance como titular.

Em baixa

Por outro lado, muitos não renderam o esperado. Entre os destaques negativos está o meia-atacante Rodriguinho, criticado pela falta de intensidade nos jogos. Até Gilberto está em baixa. O centroavante teve um ótimo início, a ponto de terminar o primeiro turno como um dos artilheiros do Brasileirão, com oito gols. Mas nos últimos jogos o desempenho caiu e ele conviveu com o hiato de gols. Chegou a ficar oito partidas seguidas sem balançar as redes.

Outro ponto negativo foi o sistema defensivo como um todo. O tricolor é o time mais vazado entre os 20 participantes, com 32 gols sofridos em 19 jogos - média de 1,68 por partida. O segundo no quesito é a lanterna Chapecoense, que sofreu 29 em 18 confrontos (média de 1,61).



Horizonte

Com o fim do primeiro turno, o Bahia terá 19 jogos contra os mesmos adversários para fazer diferente e subir na classificação. Nas duas partidas sob o comando de Dabove, a equipe deixou boa impressão pela intensidade e competitividade. Com a iminente chegada de reforços como os atacantes Marcelo Cirino e Eugenio Isnaldo e a volta do meia Índio Ramírez aos treinos, o elenco ficará mais encorpado para a sequência da temporada.