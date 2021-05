Bahia fecha preparação para pegar o Santos pela estreia na Série A

O Bahia está pronto para estrear no Campeonato Brasileiro. Na tarde desta sexta-feira (28), o elenco tricolor finalizou a preparação para enfrentar o Santos neste sábado (29), às 20h, em Pituaçu, pela primeira rodada da Série A.

Antes do trabalho no campo, os atletas e a comissão técnica assistiram a um vídeo com lances do Peixe. Em seguida, no gramado do CT Evaristo de Macedo, o técnico Dado Cavalcanti orientou um trabalho tático, no qual montou a provável formação titular contra o alvinegro.

O Bahia deve entrar em campo com: Mateus Claus; Renan Guedes, Conti, Juninho e Matheus Bahia; Patrick, Daniel e Thaciano; Rossi, Rodriguinho e Gilberto.

???? Último treino antes da estreia no Campeonato Brasileiro #BBMP pic.twitter.com/NoCTViiWLD — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) May 28, 2021

Em reta final de recuperação de lesão, o goleiro Matheus Teixeira apareceu no campo e participou de atividades específicas para a posição. Já o lateral-direito João Pedro realizou etapa de transição.

Para o duelo contra o Santos, o Bahia não terá o lateral-direito Nino Paraíba, suspenso preventivamente pelo STJD por causa da confusão na final da Copa do Nordeste. O julgamento na Terceira Comissão Disciplinar será na próxima quarta-feira (2), a partir das 9h.

Além de Nino, serão avaliadas as denúncias feitas contra Daniel e Juninho, do Esquadrão, Jael, Gabriel Dias e Stiven Mendoza, do Ceará, além dos dois clubes.