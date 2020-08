Bahia fecha preparação para pegar o São Paulo; veja provável time

O Bahia está pronto para mais um desafio no Campeonato Brasileiro. Na manhã desta quarta-feira (19), o elenco tricolor finalizou a preparação para a partida contra o São Paulo, nesta quinta-feira (20), às 20h, no estádio do Morumbi.

Na Cidade Tricolor, o técnico Roger Machado comandou um trabalho com foco nas jogadas em bola parada e lances ofensivos e defensivos, orientando os jogadores.

Os atletas fizeram ainda um treino recreativo em campo reduzido e os titulares aproveitaram o dia para aprimorar cobranças de falta e pênaltis. Desfalques na vitória sobre o Red Bull Bragantino, o meia Daniel e o atacante Fernandão voltaram a treinar normalmente e estão à disposição de Roger.

Apesar dos retornos, o time que encara o São Paulo deve ser o mesmo que iniciou o duelo diante do RB Bragantino, na última rodada. Assim, o provável time do Bahia tem:

Douglas, Nino Paraíba, Ernando, Juninho e Juninho Capixaba; Ronaldo, Gregore e Rodriguinho; Élber, Rossi e Gilberto.

Logo após o treino, a delegação do Bahia embarcou para São Paulo, local da partida. Com dois triunfos em dois jogos, o tricolor inicia a rodada na quarta colocação do Brasileirão. Já o São Paulo vem de derrota para o Vasco, por 2x1, fora de casa.