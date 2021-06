Bahia fecha preparação para pegar o Vila Nova; veja escalação

O Bahia está pronto para mais uma decisão na Copa do Brasil. Na tarde desta terça-feira (8), o elenco tricolor realizou o último treino antes da partida contra o Vila Nova, nesta quarta-feira (9), às 19h, no estádio de Pituaçu, pelo jogo da volta da terceira fase do torneio nacional.

Em um dos campos da cidade tricolor, o técnico Dado Cavalcanti esboçou o time que vai iniciar a partida. O treinador ainda não pode contar com o lateral Nino Paraíba, o zagueiro Juninho e o meia Daniel, suspensos por conta da confusão na final da Copa do Nordeste.

Além deles, estão fora da partida o atacante Maycon Douglas, que não pode jogar a Copa do Brasil pelo Bahia por já ter defendido o ABC-RN na competição, e o volante Pablo, que pertence ao Vila Nova.

Apesar de não ter revelado qual o time que vai começar o duelo, Dado manteve o volante Matheus Galdezani entre os titulares, assim como o lateral Renan Guedes e o zagueiro Luiz Otávio.

O atacante Gilberto, que chegou a falar sobre o desgaste físico que vem sofrendo por conta do ritmo de jogos, também treinou normalmente e vai para o jogo. A provável escalação do Bahia tem:

Mateus Claus, Renan Guedes, Luiz Otávio, Germán Conti e Matheus Bahia; Patrick, Matheus Galdezani e Thaciano, Rossi, Gilberto e Rodriguinho.

Como venceu o jogo de ida por 1x0, em Goiânia, o Bahia tem a vantagem de jogar pelo empate para avançar na Copa do Brasil. Já o Vila Nova precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis.