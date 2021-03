Bahia fica no empate em 1x1 com o Flu de Feira pelo Baianão

A situação do Bahia está cada vez mais complicada no Campeonato Baiano. Na tarde deste domingo (21), o Esquadrão ficou no 1x1 com o Fluminense de Feira no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. É o terceiro empate seguido do time de transição, que vinha de 0x0 no clássico com o Vitória, além de outro 0x0 com o Vitória da Conquista.

Com o resultado, o Bahia chegou aos seis pontos em seis partidas e segue fora da zona de classificação à semifinal do Baianão. Além dos três empates, soma duas derrotas e apenas um triunfo. Ultrapassou o Vitória e, agora, aparece na 6ª colocação - mas o rubro-negro tem três jogos a menos. Com cinco pontos, o Flu de Feira segue na 8ª posição.

O Bahia agora só volta a jogar pelo Baianão em abril. No dia 4, às 16h, recebe o Atlético de Alagoinhas em Pituaçu. Antes, a equipe principal faz três partidas pela Copa do Nordeste. Primeiro, visita o CSA no Rei Pelé, em Maceió, Alagoas, na terça-feira (23), às 21h30. Depois, no próximo sábado (27), às 20h30, enfrenta o Altos em Pituaçu. E em seguida encara o Fortaleza no dia 3 de abril, às 16h, no Castelão.

Primeiro tempo

Precisando ganhar, o técnico Cláudio Prates escalou o volante Raniele, um dos destaques da equipe, e o zagueiro Ignácio como titulares, mesmo 24h depois da dupla entrar em campo no segundo tempo da goleada por 4x0 sobre o Sport, pela Copa do Nordeste.

O Bahia começou bem, pressionando o Fluminense de Feira. Ainda aos três minutos, Ignácio tocou de cabeça do meio de campo em direção à área. A zaga do Fluminense falhou e a bola sobrou para Ronaldo, que aproveitou e abriu o placar.

O Esquadrão continuou com a maior posse de bola, mantendo boa presença no campo de ataque. Aos 11 minutos, Borel acertou a trave de cabeça, só que a arbitragem assinalou impedimento. Três minutos depois, Pablo sofreu falta, rendendo mais uma boa oportunidade. Caio Mello cobrou direto para o gol e Weide defendeu em dois tempos.

Mesmo criando muito pouco, o Fluminense conseguiu o empate aos 22 minutos. Em uma jogada ensaiada, o escanteio foi cobrado curto para Guilherme Matos, que bateu direto para o gol, surpreendendo o goleiro Júnior.

O Bahia sentiu o gol e passou a mostrar grande dificuldade de criação no meio. Já o Touro do Sertão se fechou e conseguiu crescer em campo.

Aos 27, Jacson teve boa chance em cobrança de falta e a bola saiu pela linha de fundo. Aos 34, Guilherme Matos cruzou, Jacson tentou a cabeçada, porém não alcançou. A bola então sobrou para Arnold, que soltou uma bomba, passando bem perto da meta defendida por Júnior.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Bahia teve uma boa oportunidade de marcar o segundo gol aos sete minutos, quando Fabrício sofreu uma falta perto da área. Caio Mello cobrou e mandou por cima da meta de Weide. Aos 11, Pablo levantou na área na direção de Marcelo, que não conseguiu acertar a cabeçada.

O Flu respondeu aos 17, quando, após o levantamento na área, Tiago Baiano tocou de cabeça e Júnior defendeu.

A partir dos 30 minutos, o Bahia fez uma blitz sobre o Touro do Sertão. Primeiro, Felipinho cortou na entrada da área e bateu por cima do gol. Em seguida, Raniele mandou uma bomba, obrigando Weide a fazer uma ótima defesa. E, aos 33, Felipinho surgiu em grande jogada, driblou o marcador e tocou para Raniele. O volante, mesmo de frente para o gol, mandou para fora.

A pressão continuou: aos 44, Chrystian recebeu a bola de Marcelo e bateu no canto, com Weide impedindo o gol em grande defesa. Aos 50, Caio Mello botou a redonda na cabeça de Gustavo Henrique, mas o zagueiro mandou para fora. Sem ninguém marcar mais, o 1x1 foi decretado.

FICHA TÉCNICA

Fluminense de Feira 1x1 Bahia - 6ª rodada do Campeonato Baiano

Fluminense de Feira: Weide, Tiago, Rodrigo, Gustavo e Arnold; Moisés Baiano (Pantico), Michel Pires (Matheus Santana) e Emerson Catarina (Biel); Guilherme Matos (Kariri), Cristian e Jacson (Vagno Alves). Técnico: Zé Carlos Santos.

Bahia: Júnior, Borel (Renan Guedes), Ignácio, Gustavo Henrique e Felipinho; Caio Mello, Pablo (Jeremias) e Raniele (Luiz Felipe); Daniel Penha (Chrystian), Ronaldo (Fabrício) e Marcelo. Técnico: Cláudio Prates.

Estádio: Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Gol: Ronaldo, aos três minutos, Guilherme Matos, aos 22 minutos do primeiro tempo;

Cartão amarelo: Caio Mello, do Bahia;

Arbitragem: Diego Pombo Lopez, auxiliado por José Carlos Oliveira dos Santos e Carlso Vidal Pereira de Oliveira.