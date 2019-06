Bahia finaliza preparação para jogo contra o Internacional

Após sete anos no Internacional, não é exagero dizer que Elton conhece o colorado como poucos. Dentro de casa, o volante é o único que nasceu longe do Rio Grande do Sul: esposa e filhos nasceram na capital gaúcha, enquanto ele é natural de Teodoro Sampaio, em São Paulo.

Nesta terça-feira (11), o camisa 17 e o restante do elenco realizaram o último treinamento antes de enfrentar o Inter no Beira-Rio, em partida que marca a despedida do tricolor deste semestre. O embate será na quarta-feira (12), às 21h30. Depois do jogo contra os gaúchos, o Bahia só volta a campo daqui a um mês. E o conhecimento de causa por parte de Elton pode ser um fator importante para o time terminar a etapa ostentando o seu primeiro triunfo fora de casa pelo Brasileiro.

Roger Machado não deve preparar nenhuma surpresa para essa 'saideira', pelo menos é o que indica Elton, entrevistado do dia em Porto Alegre. O Bahia deve entrar com o tripé de volantes.

"Não está sendo mistério, porque o Roger colocou os três volantes, e está dando certo. A gente está lá em cima na tabela", afirmou Elton.

O volante afirma que gosta do esquema e prefere que não haja mudanças, alegando que caso Roger faça muitas alterações na forma de jogar "fica muito difícil".

"A gente está mostrando que dá para jogar [bem com o tripé], que dá para sair com velocidade. E, quando o resultado fica a nosso favor, dá mais confiança", avaliou o volante.

Ocupando a sexta colocação, o Bahia tem 13 pontos - um a mais que o próximo adversário, que está logo atrás, no sétimo lugar. Caso consiga uma vitória ou empate contra o Internacional, o Bahia alcança a marca de um mês sem derrotas. A última vez que o time de Roger saiu derrotado foi contra o Athletico-PR, no dia 12 de maio.

"A gente está conseguindo jogar bem fora de casa. Estamos querendo esse triunfo para estar sempre entre os primeiros. A gente sabe da força do Inter, a torcida, quando lota o Beira-Rio, é difícil vir aqui jogar contra eles", torceu o camisa 17 do Bahia.

Desfalques

O tricolor não contará com o volante Gregore e o atacante Artur, ambos suspensos. Élber, com uma lesão muscular, também fica de fora. Em contrapartida, o atacante Gilberto se recuperou de um desconforto muscular e retorna. A tendência é que Flávio, Arthur Caíke e Rogério sejam os substitutos. O time deve entrar em campo com Douglas, Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Moisés; Flávio, Elton e Douglas Augusto; Arthur Caíke, Rogério e Gilberto.