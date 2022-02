Bahia finaliza preparação para pegar CSA; veja provável escalação

O Bahia está pronto para mais um duelo pela Copa do Nordeste. Nesta terça-feira (15), o tricolor finalizou a preparação para enfrentar o CSA, em jogo marcado para para essa quarta-feira (16), às 19hh30, na Fonte Nova, pela 5ª rodada do torneio regional.

No CT Evaristo de Macedo, o técnico Guto Ferreira comandou um treino tático no qual montou a equipe titular e fez os últimos ajustes. O treinador não deu pistas sobre o time que vai começar o jogo, mas o Bahia tem dois retornos.

O lateral Matheus Bahia, que cumpriu suspensão na última rodada, e o volante Miquéias, que estava vetado pelo departamento médico, voltam a ficar à disposição do treinador. Uma provável escalação do Esquadrão tem:

Danilo Fernandes, Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Djalma (Luiz Henrique); Willian Maranhão, Patrick e Daniel; Raí, Rodallega e Marco Antônio.

Com seis pontos, o Bahia é o segundo colocado do grupo B da Copa do Nordeste. O CSA soma sete pontos e também é o vice-líder, mas do grupo A. Os quatro melhores colocados de cada chave avançam para as quartas de final do Nordestão.