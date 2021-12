Bahia foi o lugar que mais choveu no mundo em dezembro, diz site

Nunca choveu tanto na Bahia, no Brasil e no mundo como neste mês de dezembro. Nenhuma área do planeta teve chuva tão acima da média nos últimos 30 dias como o estado, mostram dados que a MetSul Meteorologia. Segundo o governo estadual, o território baiano registrou o maior acumulado de chuvas para dezembro nos últimos 32 anos.

Segundo o MetSul, entre 24 de novembro e 24 de dezembro revela que em áreas do Sudeste Asiático, perto da Indonésia e Papua Nova Guiné, houve grandes desvios positivos de chuva resultantes do fenômeno La Niña que desloca águas mais quentes para a região. As anomalias de chuva na Bahia, no mapa, entretanto, são maiores em dimensão geográfica e volumes.

O município de Itamaraju, no Sul da Bahia, oi o que registra os maiores índices de precipitação neste dezembro no Brasil com 769,8mm de chuva, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). A marca é cinco vezes a média de precipitação do mês de 148,0mm.

Em Lençóis, o total de chuva entre os dias 1º e 27/12 de 578,0 mm, que representa 445,4 mm acima média histórica do mês de dezembro que é de 132,6 mm. Além disso, é o maior acumulado em dezembro desde 1961, superando o recorde anterior de 564,5 mm de dezembro de 1989. Como o período de dados começa em 1961, é possível que este dezembro seja o mais chuvoso em período maior ou muito maior que os 60 anos da série observacional.

Em Caravelas, o total de chuva até a manhã dessa quarta-feira (27) de 493,4 mm ficou 346,2 mm acima média histórica de dezembro (148,0 mm). O mês de dezembro de 2021 já é o mais chuvoso nessa estação desde 1961, ultrapassando o recorde anterior de 404,7 mm de dezembro de 2006. Somente no dia 24, a estação registrou 117,9 mm.

Na cidade de Ilhéus, o total de chuva na estação do Instituto Nacional de Meteorologia entre os dias 1º e 27/12 de 410,4 mm superou em 265,4 mm a média de todo o mês de dezembro que é de 145,3 mm. Apenas no dia 25, o total de chuva na estação foi de 139,0 mm. É o maior acumulado em dezembro em Ilhéus desde 1961, superando o recorde anterior de 356,3 mm de dezembro de 1975.