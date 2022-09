Bahia ganha reforço e Enderson começa a montar o time que pega o Operário 

De olho na partida contra o Operário, neste sábado (24), às 18h15, na Fonte Nova, o Bahia voltou aos treinos e o técnico Enderson Moreira começou a montar o time que vai encarar os paranaenses.

Na manhã desta terça-feira (20), os jogadores foram para o campo na Cidade Tricolor. No primeiro momento, o elenco foi dividido em dois grupos. Em uma parte Enderson Moreira fez uma movimentação tática com alguns atletas. Enquanto isso, o restante trabalhou sob o comando do auxiliar Luís Fernando Flores.

Na segunda parte do treino, Enderson promoveu um coletivo tático, no qual esboçou o time titular. O treinador passou orientações e fez alguns testes na equipe. Contra o Operário, o Bahia terá pelo menos uma mudança. O meia Daniel recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora de ação. Ricardo Goulart é o mais cotado para ficar com a vaga.

Durante o treino, o Bahia ganhou reforço. O zagueiro Luiz Otávio, recuperado de lesão, foi liberado para trabalhar com o elenco. Ele participou normalmente da atividade e está à disposição para o jogo deste sábado.