Bahia inicia treinos à distância e sem previsão de retorno ao CT

A ordem é ficar em casa, mas isso não quer dizer que os jogadores do Bahia estão relaxando com as pernas para cima. Pelo contrário. Com o fim das férias, o elenco tricolor voltou ao batente para deixar a preparação física em dia.

No momento, nada de contato com os companheiros. Por conta da pandemia do novo coronavírus, os treinos têm sido realizados dentro de casa e fazem parte da primeira fase de retorno gradual que o tricolor preparou para o elenco.

Os jogadores estão divididos em três grupos. Os dois primeiros foram formados ainda em março, durante a paralisação do calendário, e foram definidos de acordo com a localização geográfica de cada atleta. O terceiro é mais recente e conta com os jogadores oriundos do time de aspirantes, finalizado por conta da pandemia.

São nesses grupos, através do aplicativo de conversas WhatsApp, que os jogadores recebem as orientações e se comunicam com a preparação física. “A melhor forma que a gente encontrou para prescrever foi através da descrição desses treinos. Os atletas recebem nos grupos de WhatsApp a descrição e, com a experiência que eles têm, por conhecer a nossa equipe de preparação física e por já terem realizado os treinos, fazem as atividades nas suas casas”, explica o preparador físico Luiz Andrade.

Por questão de proximidade geográfica, cada preparador do Bahia fica responsável por um grupo de atletas. Os membros da comissão técnica de Roger Machado também estão inseridos e participam do dia a dia dos jogadores. “Ficamos sempre à disposição, toda a equipe da preparação física, comandada pelo Paulo Paixão. Estamos em contato todos os dias para falar sobre a preparação dos atletas e deixando os jogadores bem à vontade para falar com a gente, para tirar dúvidas, sugestões. Muitos ligam para a gente adaptar o treino ao espaço físico que eles possuem. Essa foi a melhor forma que encontramos e os jogadores aderiram legal a essa forma de trabalho implantada”, continua Andrade.

O preparador físico explica ainda que, neste primeiro momento, os atletas têm dado sequência ao que já vinham fazendo antes das férias, mas com o aumento na cobrança por parte do clube.

“Durante as férias, eles não pararam de treinar em nenhum momento, mas nesse retorno estão sendo obrigados a enviar para a gente, a nos informar o treino que realizaram, as dificuldades. Basicamente a mudança é essa, estamos mais focados para que eles comuniquem o que estão fazendo”, explica.

Sem data marcada

De acordo com o planejamento do Bahia, na segunda fase do processo de retorno aos treinos, os jogadores voltarão a trabalhar na Cidade Tricolor, mas de forma isolada e sem contato com a bola. Esta fase, no entanto, não tem data para ser iniciada e vai depender da liberação das autoridades de saúde.

Na terça-feiraa (5), em transmissão nas redes sociais, o governador Rui Costa foi questionado sobre o assunto e enfático ao responder. “A posição sobre o assunto é que no final de maio estamos esgotados. A previsão é de esgotamento dos leitos de UTI na Bahia. Serve pra responder? Acredito que seja auto-resposta. Seja didática essa resposta”.

A última vez que o elenco do Bahia esteve na Cidade Tricolor foi no dia 17 de março. Com a paralisação no calendário, os jogadores foram liberados e passaram a treinar em casa. Logo depois, eles tiveram férias coletivas concedidas até o dia 30 de abril.

O retorno do futebol está longe de acontecer. Nos últimos dias, CBF, federações e clubes têm discutido formas de retomar o esporte e como ficará o calendário, já que o Campeonato Brasileiro deveria ter sido iniciado no último final de semana e os estaduais e a Copa do Nordeste ainda não foram finalizados.