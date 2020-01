Bahia inicia venda de ingressos para duelo contra o Jacuipense

O Bahia iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Jacuipense, neste domingo (2), às 16h, no estádio de Pituaçu, pela quarta rodada do Campeonato Baiano. O duelo colocará frente a frente líder e vice-líder do estadual.

Os bilhetes para a partida custam entre R$ 25 (meia-entrada de arquibancada) e R$ 70 (cadeira). Os ingressos podem ser adquiridos através do site da Fonte Nova. A partir de quinta-feira (24), as entradas vão ser disponibilizadas também no Balcão de Ingressos (Shopping da Bahia e Bela Vista), na loja Turma Tricolor do Multishop (Boca do Rio) e na loja Espaço Tricolor, localizada no Shopping Estrada do Coco.

As vendas nas bilheterias de Pituaçu só vão acontecer no domingo, dia do jogo, a partir de 11h. Sócio do Bahia em dia pode comprar meia-entrada através do site. Já o sócio com acesso garantido terá acesso livre ao estádio.

Será a segunda partida do time de aspirantes como mandante no Baianão. O time treinado por Dado Cavalcanti soma sete pontos e é o líder isolado do estadual. Já o Jacuipense tem cinco pontos e aparece na segunda colocação.