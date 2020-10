Bahia inscreve 45 jogadores para Sul-Americana; veja lista

O técnico Mano Menezes vai ter um grande leque de opções para usar durante a participação do Bahia na Copa Sul-Americana. Com a mudança realizada pela Conmebol, que subiu de 30 para 50 o número de atletas que cada equipe pode inscrever na competição internacional, a lista do tricolor conta agora com 45 jogadores.

Além de atletas das categorias de base, como o goleiro Fabrício, o lateral Hélio Jr., e o atacante Marcelo Ryan, entraram na relação também jogadores que não participaram da primeira fase do torneio, quando o Bahia eliminou o Nacional-PAR, mas que agora fazem parte do elenco principal.

Rodriguinho, por exemplo, ainda não havia estreado pelo tricolor quando as partidas contra os paraguaios foram disputadas. Dono da camisa 10, ele vai usar a 8 na Sula, já que na competição o número pertence a Daniel Já Elias e Anderson Martins, últimos reforços que chegaram ao clube, também foram incorporados ao elenco disponível.

Outros atletas que estavam inscritos na primeira lista foram removidos. Caso do meia Régis, do volante Jadson e dos atacantes Arthur Caíque e Fernandão. Todos eles deixaram o clube.

Nesta quinta-feira (29), o Bahia faz o primeiro jogo da segunda fase da Copa Sul-Americana. A partir das 21h30 (horário de Salvador), o Esquadrão encara o Melgar-PER, no estádio Nacional de Lima. O jogo da volta será no dia 5 de novembro, na Fonte Nova.

Caso avance na Sula, o Bahia vai enfrentar nas oitavas de final o vencedor de Emelec-EQU e Unión Santa Fe-ARG.

Confira a lista de jogadores inscritos pelo Bahia e a numeração:

Goleiros

1 - Douglas

12 - Anderson

24 - Matheus Teixeira

41 - Fabrício

30 - Mateus Claus

Zagueiros

28 - Lucas Fonseca

4 - Juninho

14 - Ernando

3 - Wanderson

44 - Anderson Martins

33 - Lucimário

34 - Barcellos

Laterais

2 - Nino Paraíba

6 - Juninho Capixaba

13 - Zeca

23 - João Pedro

20 - Ryan

36 - Matheus Bahia

32 - Borel

46 - Hélio Jr

Volantes

5 - Elias

16 - Ronaldo

17 - Elton

26 - Gregore

27 - Ramon

35 - Edson

Meias

10 - Daniel

8 - Rodriguinho

18 - Eric Ramires

25 - Patrick

40 - Marco Antônio

31 - Jeferson Douglas

37 - Fessin

48 - Luis Felipe

Atacantes

7 - Élber

9 - Gilberto

11 - Rossi

39 - Saldanha

47 - Thiago

43 - Daniel

25 - Clayson

50 - Marcelo Ryan

49 - Christian

38 - Alesson

42 - João Vitor