Bahia irá receber 18 pacientes de covid-19 vindos de Manaus, diz Rui Costa

Com a crise de saúde no Amazonas provocada pela falta de cilindros de oxigênio, alguns pacientes de covid-19 do estado nortista serão enviados para outras unidades da nação. A Bahia irá receber e tratar 18 desses enfermos.

O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa em discurso durante evento para celebrar as primeiras pessoas vacinadas contra o coronavírus em Salvador. "Não iremos oferecer apenas o oxigêncio, mas toda a nossa estrutura, como leitos para atender essas pessoas", informou o governante.

Na visão do governador, a situação vivida no estado do Norte não é sinal apenas da falta de logística e apoio do governo federal, mas também da postura de uma minoria que não deseja o fechamento do comércio e outras atividades.

"O governador de lá, vendo como estava a curva de contaminação, tentou fazer um lockdown. Parte da população se revoltou e começou a protestar, a não seguir as orientações. O resultado está aí", analisou Rui.

O governador também fez questão de elogiar a Venezuela, que enviou cilindros de oxigênio para ajudar o Amazonas. "Acima das diferenças ideológicas e políticas, nós somos seres humanos e é importante que a gente nunca esqueça disso. Portanto, acho sim, que precisamos agraceder sempre que a gente presencia solidariedade humana", pregou.