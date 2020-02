Bahia lamenta a morte do grafiteiro Scank: 'mais uma vítima da violência urbana'

O Bahia utilizou suas redes sociais e site para homenagear o artista Jailson Galdino de Souza Santos, o Scank, que morreu nesta quinta-feira (13), aos 27 anos, em Salvador.

Ele é o autor da pintura de uma das vacas da CowParade expostas no novo centro de treinamentos (CT) do Esquadrão, Evaristo de Macedo, popularmente chamado de Cidade Tricolor. "É com pesar e consternação que o Esporte Clube Bahia vem a público lamentar a violenta morte do grafiteiro Jailson Galdino de Souza Santos (...) A diretoria tricolor manifesta toda solidariedade ao artista, mais uma vítima da violência urbana que atinge sobretudo os negros e pobres em nosso país", diz a nota.

O clube também aproveitou para divulgar que amigos e familiares de Jailson estão arrecadando fundos para ajudar os custos do sepultamento, nesta sexta (14), às 14h, no Cemitério Municipal de Brotas. Os depósitos devem ser transferidos para Roselene Cássia de Alencar (CPF 31325246549), na Caixa Econômica Federal, agência 1021, conta-corrente 7558-8.