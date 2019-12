Bahia lança uniformes da temporada 2020 feitos por torcedor

O Bahia apresentou no final da noite desta quinta-feira (12) seus novos uniformes 1 e 2 para a temporada 2020. Assim como no ano passado, o enxoval de jogo foi selecionado após um concurso entre torcedores.

A camisa branca, apesar de tradicionalmente ser mais básica, é a que contém mais inovação. Há estrelas em marca d'água e a gola é branca com uma linha dourada. Nas mangas, detalhes em azul e vermelho.

A tricolor segue com faixas grossas azuis e vermelhas na vertical, porém com predominância do azul no conjunto. A gola também é branca com uma linha dourada e há detalhes em azul e vermelho nas mangas brancas.

Os dois modelos foram feitos pelo torcedor Michel Neuhaus, que trabalha em uma agência de publicidade. O uniforme 3 será lançado posteriormente, ao longo da temporada. As duas camisas de goleiro são azul e laranja.

O Bahia informa que as peças estarão à venda nessa sexta-feira (13), a partir das 9h, na loja oficial do clube na Fonte Nova.

As camisas de jogo custam R$ 219,99 a masculina, R$ 209,99 a feminina e R$ 199,99 a juvenil. O kit infantil custa R$ 99,99.