Bahia leva gol da Chape no início e perde a primeira como mandante na Série B

Depois de seis rodadas de invencibilidade, o Bahia conheceu a sua primeira derrota em casa na Série B. Na noite desta terça-feira (14), o tricolor até pressionou a Chapecoense, mas levou o gol com apenas dois minutos do primeiro tempo, não conseguiu reagir e foi derrotado por 1x0.

O único gol da partida foi marcado pelo atacante Chrystian. O resultado impediu o Esquadrão de chegar à liderança do Brasileirão. Com 25 pontos, o tricolor está na segunda colocação. O time pode ser ultrapassado pelo Vasco, que tem 24, no complemento da rodada.

O Bahia agora dá uma pausa no Brasileirão. O próximo compromisso do Esquadrão será pela Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, na quarta-feira (22), na Fonte Nova.

FRENÉTICO

Em busca de mais um triunfo em casa, Guto Ferreira promoveu duas mudanças em relação ao time que venceu o Operário. Patrick voltou a ser titular no lugar de Emerson Santos. No ataque, Davó ficou com a vaga de Raí Nascimento.

A partida na Fonte Nova começou frenética. Com apenas dois minutos, o atacante Chrystian aproveitou o cruzamento do lado esquerdo da defesa do Bahia e usou a cabeça para abrir o placar para a Chapecoense.

Apesar de sofrer o gol logo no início, o Bahia não se abateu e partiu para o ataque. Aos seis minutos, o atacante Perotti fez falta dura em Ignácio e recebeu o cartão amarelo. Após consulta ao VAR, o árbitro mudou a decisão e expulsou o jogador da Chape, deixando o tricolor com um homem a mais.

A vantagem numérica fez o Bahia reforçar a sua estratégia. Com linhas altas, o Esquadrão pressionava a defesa adversária e apostava em triangulações para criar chances claras. Aos 17 minutos, Rodallega descolou bom passe para Rildo. O atacante tentou tirar do goleiro, mas a bola foi para fora.

Enquanto isso, a Chapecoense tentava encaixar o contra-ataque. Na primeira etapa, o time catarinense amarrou a partida como pôde, com jogadores se atirando ao chão e retardando o reinício das jogadas.

O empate tricolor quase saiu aos 40 minutos. No cruzamento de Borel, Rodallega mandou de cabeça. A bola passou pelo goleiro Vagner, mas explodiu na trave. No complemento da jogada, Djalma arriscou chute forte, mas não acertou o alvo.

SEM REAÇÃO

Em busca da virada, o Bahia voltou do intervalo com três mudanças. Rezende, Luiz Henrique e Jacaré foram para o jogo nas vagas de Ignácio, Djalma e Lucas Mugni, respectivamente. Com isso, o volante Patrick foi deslocado para formar a zaga com Luiz Otávio.

O panorama da partida seguiu o mesmo do primeiro tempo, com o Esquadrão apertando no campo ofensivo. Aos 8 minutos, Rezende testou firme após o escanteio e acertou o travessão. Depois, foi a vez de Jacaré soltar a bomba. Vagner salvou a Chape.

O Bahia seguiu em cima. Aos 15 minutos, Jacaré foi lançado, invadiu a área e foi derrubado pelo goleiro. O árbitro chegou a marcar falta e expulsar o jogador alviverde, mas o impedimento do atacante tricolor foi marcado.

Para piorar a situação, a partir dos 20 minutos Bahia e Chapecoense ficaram com o mesmo número de jogadores em campo. Patrick fez falta, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. A partida então ganhou um pouco mais de equilíbrio, mas o tricolor estava mais presente no ataque. Faltava mesmo acertar o pé.

Na jogada individual, Rildo limpou o zagueiro Frazan e tocou de biquinho. Vagner fez grande defesa e evitou o gol. O desespero do tricolor era tão grande que nos minutos finais até o goleiro Danilo Fernandes estava cobrando lateral.

O tempo foi passando, o tricolor não acertou o alvo e nem mesmo os cinco minutos de acréscimos no final da partida foram suficientes para impedir a primeira derrota do Esquadrão como mandante na Série B.

FICHA TÉCNICA

Bahia 0x1 Chapecoense - Série B do Brasileirão (13ª rodada)

Bahia: Danilo Fernandes, Douglas Borel (Raí), Ignácio (Rezende), Luiz Otávio e Djalma (Luiz Henrique); Patrick, Mugni (Jacaré) e Daniel; Rildo, Rodallega e Davó (Gabriel Xavier). Técnico: Guto Ferreira.

Chapecoense: Vagner, Pablo, Léo, Victor Ramos e Fernando; Marcelo Freitas (Betinho), Pablo Oliveira (Guilherme Rend) e Tiago Real (Éderson); Chrystian (Frazan), Perotti e Derek (Kevin). Técnico: Gilson Kleina.

Local: Fonte Nova

Gol: Chrystian, aos 2 minutos do 1º tempo

Cartão amarelo: Daniel (Bahia); Pablo, Vagner, Chrystian, Gilson Kleina (Chapecoense)

Cartão vermelho: Perotti (Chapecoense); Patrick (Bahia)

Público: 25.992 pagantes

Renda: R$ 572.780,00

Arbitragem: Douglas Marques das Flores, auxiliado por Anderson José de Moraes Coelho e Luiz Alberto Andrini Nogueira (trio de São Paulo)

VAR: Wagner Reway (PB)