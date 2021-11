Bahia mostra evolução com Guto, mas precisa engrenar para escapar da degola

É praticamente unanimidade entre os tricolores dizer que o Bahia está em uma nova fase no Campeonato Brasileiro. Desde a chegada de Guto Ferreira, o Esquadrão passou a ser um time mais sólido, ‘fechou a torneira’ de gols sofridos e voltou a ser competitivo.

A prova da mudança está no desempenho. Invicto sob o comando de Guto, o Bahia saiu de um time que embalava longas sequências de derrotas para uma equipe que não sabe o que é perder há seis partidas. O problema é que, além de não ser derrotado, o time baiano precisa engatar uma tomada de triunfos se não quiser ser rebaixado para a Série B.

Até aqui, o tricolor ainda não conseguiu engrenar na Série A. Nos últimos seis jogos, o time somou dois triunfos e quatro empates. Ou seja, conquistou 10 dos 18 pontos disputados. Número ainda razoável para quem briga contra a degola.

O alerta ficou ainda maior já que, desses seis jogos em que conseguiu pontuar, o time perdeu a chance de vencer pelo menos três adversários diretos (América-MG, Ceará e Juventude). Apenas a lanterna Chapecoense - virtualmente rebaixada - viu o Bahia sair de campo com os três pontos.

O resultado da falta de vitórias é que o Esquadrão não consegue abrir distância para o Z4. Atualmente, o time está na 16ª colocação, com 33 pontos, três a mais do que o Sport, primeiro dentro da degola.

“Se você colocar o Athletico-PR, nós tivemos um bom volume ofensivo, a partida contra o América também, que foi fora de casa. Então, isso queira ou não queira, mostra que o problema não é jogar dentro ou fora, é a situação que nós viemos para esse jogo em relação ao nosso adversário, que não trabalhou no meio de semana”, disse Guto Ferreira ao lamentar as oportunidades perdidas no empate em 0x0 com o Juventude.

CONTAS

Finalizada a 29ª rodada, os dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) apontam que o Bahia tem só 19,7% de chance de ser rebaixado para Segundona. Tomando 45 pontos como a base para que o clube se mantenha na Série A, o tricolor tem bem definido o que precisa fazer para continuar na elite.

Restando mais nove jogos para o fim do Brasileirão, o time precisaria então conquistar, pelo menos, 12 dos 27 pontos em disputa. A pontuação representa um aproveitamento de 44,4%, número que é superior aos 37,9% que a equipe possui no torneio.

Vale destacar que 45 pontos é apenas uma referência para que um clube se mantenha na Série A. Desde que o Brasileirão passou a ser disputado por pontos corridos e com 20 clubes, alguns times conseguiram escapar pontuação inferior, enquanto o Coritiba, em 2009, por exemplo, caiu com exatos 45 pontos.

O próximo passo do Bahia na busca por uma boa sequência na Série A será domingo, quando o time recebe o São Paulo, na Fonte Nova, em mais um confronto direto. A equipe paulista tem agora 37 pontos. Por isso, um triunfo em casa pode melhorar a situação dos baianos na tabela e ainda traz os paulistas para a disputa.