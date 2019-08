Bahia não terá dois titulares em jogo contra o Palmeiras

Roger Machado tem um quebra-cabeças para montar antes de entrar em campo contra o Palmeiras no próximo domingo (11), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de Fernandão, expulso no triunfo de 3x0 sobre o Flamengo, o técnico tricolor não terá dois de seus titulares: o meia-atacante Artur e o zagueiro Juninho. Os dois estão emprestados pelo Palmeiras e não podem entrar em campo contra o time de origem por causa de um impedimento contratual.

Outro que também não pode jogar contra o Palmeiras é o meia Guerra, mas o venezuelano não entraria em campo de qualquer maneira porque se recupera de lesão no joelho.

Élber é o mais cotado para assumir a lacuna deixada por Artur. No domingo (4), o camisa 7 entrou em campo no segundo tempo substituindo Lucca por opção técnica. Ele acumula três assistências e dois gols nas 28 partidas que disputou na atual temporada.

Artur é o garçom do Bahia na temporada, com nove passes para gol. O último deles foi justamente o terceiro gol de Gilberto contra o Flamengo. Além disso, o camisa 98 marcou seis gols no ano e entrou em 35 partidas.

Na zaga, a disputa é mais ampla. Wanderson, Marllon, Jackson e Xandão são as opções de Roger Machado para fazer companhia ao capitão Lucas Fonseca no setor. Dos quatro, apenas Jackson não ficou sequer no banco diante dos flamenguistas.

Com 19 pontos, o Bahia é o 10º colocado do Brasileirão. O time paulista é vice-líder e tem 28 pontos, quatro a menos que o Santos.