Bahia não vence o Sport fora há 12 anos; última vez foi em ano de acesso

A rivalidade entre Bahia e Sport dispensa apresentações. Assim como muitos dos 97 jogos disputados na história entre as equipes até aqui, o duelo de segunda-feira (12) ganhará contornos de decisão.

Na Ilha do Retiro, os clubes se enfrentam em busca do mesmo objetivo, mas em momentos bem distintos. Enquanto o tricolor é o vice-líder da Série B, com 51 pontos, e está cada vez mais perto de garantir o retorno à primeira divisão, o Leão tenta se manter vivo na disputa.

Com 40 pontos, o rubro-negro não vive os seus melhores dias. Ocupa a 6ª colocação e ainda pode perder posições no complemento da 29ª rodada, que será encerrada no domingo.

O Bahia terá uma grande oportunidade no clássico. Se vencer na Ilha do Retiro, não só ficará mais perto do acesso, como dificultará ainda mais a vida de um concorrente direto, restando apenas oito rodadas para o fim do Brasileirão. Para isso, no entanto, o time baiano precisa quebrar um longo jejum.

Há 12 anos o Bahia não vence o Sport fora de casa. O último triunfo no Recife aconteceu pela Série B de 2010, temporada em que o tricolor conseguiu o acesso. Diego Corrêa e Morais anotaram os gols no 2x1. Daniel Paulista descontou para o Leão.

De lá para cá, as equipes se enfrentaram nove vezes em terras pernambucanas, entre Brasileirão, Copa do Nordeste e Sul-Americana. O Sport venceu seis e outros três duelos terminaram empatados. No histórico recente, aliás, o rival leva vantagem, seja em casa ou fora. Nos últimos 11 jogos, o rubro-negro venceu oito (quatro em Salvador e quatro no Recife). O Bahia levou a melhor em três.

No primeiro turno, foi o torcedor do Bahia quem teve motivos para sorrir. O time venceu por 1x0 na Fonte Nova. Jacaré, em chute de fora da área, marcou o único gol da partida. Agora, a equipe baiana quer repetir a dose. É bom lembrar que o tricolor ainda não venceu na condição de visitante no returno da Série B. Em cinco jogos, foram três derrotas e dois empates.

O retrospecto geral da disputa entre Bahia e Sport é positivo para o lado azul, vermelho e branco. Em 96 jogos, o time venceu 38. Os pernambucanos ganharam 30 duelos e 28 terminaram empatados.

Contagem regressiva

Depois do empate com o Criciúma, o Bahia aumentou as chances de acesso à primeira divisão. De acordo com os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de retorno à elite é de 97,5%.

A UFMG aponta ainda que, com 62 pontos, a chance de uma equipe subir é de 99,77%. Nesse cenário, resta ao Esquadrão conquistar 11 dos 27 pontos que tem em disputa até o final do torneio.

Para efeito de comparação, hoje a chance do Sport ser promovido é de apenas 7,4%. Tomando 62 pontos como referência, o Leão teria que somar 22 pontos em nove jogos.