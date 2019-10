Bahia não venderá ingresso de visitante contra o Athletico-PR

O Bahia não venderá ingressos para a torcida visitante no jogo contra o Athletico-PR, sábado (5), às 19h, na Fonte Nova. A decisão foi motivada pelo que ocorreu no primeiro turno do Brasileirão, quando os dois times se enfrentaram na Arena da Baixada, pela 4ª rodada, no dia 12 de maio. Na ocasião, a equipe paranaense não venceu ingressos para a torcida do Bahia. O jogo foi vencido pelos donos da casa por 1x0.

Com 37 pontos, o Bahia é o 6º colocado do Brasileirão. O Athletico-PR soma 31 e está em 9º lugar. O rubro-negro vem de empate em casa com a Chapecoense. Já o Bahia venceu o Avaí por 2x0 longe de Salvador na rodada passada.