Bahia negocia a contratação do meia Chay, do Botafogo

Em busca de reforços para a sequência da Série B, o Bahia tem um novo alvo na mira. O tricolor negocia a contratação do meia Chay, de 31 anos, que pertence ao Botafogo. As conversas entre jogador e o Esquadrão foram divulgadas pela imprensa do Rio de Janeiro e confirmadas pelo CORREIO.

Chay foi um dos destaques do Botafogo na campanha do acesso à Série A no ano passado. Caso acerte com o Bahia, ele reencontrará o técnico Enderson Moreira e o diretor de futebol Eduardo Freeland, com quem trabalhou no próprio clube carioca.

Além deles, o atacante Marco Antônio esteve emprestado ao Botafogo na temporada passada e foi companheiro do meia na campanha que terminou com o título da Série B.

Chayene Medeiros Oliveira Santos fez carreira em clubes do Rio de Janeiro e passou, sem muito destaque, por equipes da Malásia e Tailândia. No ano passado ele chamou a atenção do Botafogo após disputar o Campeonato Carioca pela Portuguesa-RJ.

Na Série B, Chay foi um dos destaques do alvinegro. Em 31 jogos, ele marcou oito gols e deu oito assistências. Esse ano, o meia perdeu espaço no elenco do técnico Luís Castro. Ao todo ele esteve em campo em 12 partidas do Brasileirão e não balançou as redes.

Nesta quarta-feira (20), o meia não foi relacionado para o jogo contra o Santos, na Vila Belmiro, por opção técnica. A ausência do jogador até mesmo do banco de reservas reforçou os indícios da provável saída do Botafogo.