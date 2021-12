Bahia negocia a contratação do volante Rezende, ex-Goiás

Depois de anunciar a contratação do lateral esquerdo Luiz Henrique, o Bahia está próximo de acertar com mais um reforço para 2022. O tricolor negocia com o volante Rezende, que disputou a Série B pelo Goiás. A informação foi noticiada pelo repórter Emerson Júnior e confirmada pelo CORREIO.

O Bahia fez uma proposta oficial ao Azuriz-PR, clube com o qual o jogador tem contrato. A oferta está sendo analisada pelo clube paranaense e o empresário do atleta, mas a tendência é de que ele seja anunciado como jogador do Bahia nos próximos dias.

Júlio Rezende tem 26 anos e começou a carreira no Madureira. Ele defendeu ainda a Portuguesa-RJ, o Resende-RJ, além do Treze-PB. Em 2020 ele chegou ao Azuriz-PR e em 2021 foi emprestado ao Goiás.

Pelo time esmeraldino, Rezende atuou em 22 partidas na Série B, sendo 19 como titular. Ele ajudou o Goiás a conquistar o acesso à primeira divisão. O alviverde tinha o interesse em manter o jogador, mas as conversas para a renovação não avançaram.

Atualmente o Bahia conta com Patrick, Luizão e Lucas Araújo como volantes com contrato para o próximo ano. O tricolor tem encaminhada a renovação de Edson e mantém conversas com Raniele.