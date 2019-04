Bahia negocia contratação do goleiro Geovane, do Vitória da Conquista

Destaque do Vitória da Conquista no Campeonato Baiano, o goleiro Geovane pode defender o Bahia na sequência da temporada. O tricolor está em negociações avançadas com o Bode para ter o goleiro por empréstimo até o final do ano.

Em contato com o CORREIO, o presidente do Vitória da Conquista, Ederlane Amorim, confirmou as negociações. Segundo ele, outros clubes do Brasil também demonstraram interesse no jogador, mas o destino deve ser mesmo o Bahia.

"Estamos conversando com o Bahia e outros clubes do Brasil, mas a negociação com o Bahia está mais avançada. Eu acredito que até sexta-feira a gente vai bater o martelo", explicou Ederlane.

Aos 20 anos, Geovane foi destaque no Campeonato Baiano e concorreu com Jair, do Bahia de Feira, por uma vaga na seleção da competição - o atleta do Bahia de Feira acabou eleito. O goleiro tem contrato com o Vitória da Conquista até o final de 2020. Caso acerte com o Bahia, ele deve ser integrado ao time de transição, treinado por Dado Cavalcanti, mas também ficará à disposição de Roger Machado para o elenco principal.