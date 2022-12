Bahia negocia Óscar Ruiz com clube do Paraguai; veja

Fora dos planos do tricolor para a próxima temporada, o atacante Óscar Ruiz foi negociado pelo Bahia com o clube paraguaio Tacuray, que disputa a primeira divisão do país. Ruiz iniciou a pré temporada em Salvador com o restante do elenco, mas já assinou contrato de uma temporada com a equipe de seu país.

A informação foi divulgada pela imprensa paraguaia, incialmente pela Radio Universo 970. O Bahia ainda não anunciou oficialmente a transferência do jogador e nem os detalhes da negociação.

Contratado pelo tricolor junto ao Cerro Porteño, também do Paraguai, em 2021 por R$ 2,3 milhões, o atacante não rendeu o esperado no Bahia e já na temporada passada foi emprestado ao Juventude, que disputou a Série A do Brasileirão mas acabou sendo rebaixado.

Com a camisa do Bahia, Óscar Ruiz viveu seu melhor momento logo na estreia, quando marcou um gol com 35 segundos dentro de campo diante do CRB, pela Copa do Nordeste do último ano. Dali em diante, não convenceu a torcida e nem os nomes que passaram pela comissão técnica tricolor.

Foram 34 jogos entre 2021 e o começo de 2022 e um gol marcado, justamente em sua estreia.

Ruiz assinando contrato com a equipe do Tacuray (Foto: Reprodução)