Bahia Norte entrega alimentos e produtos de higiene em Camaçari

A comunidade do Parafuso, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador recebeu, nesta segunda-feira (11), 80 cestas básicas e 80 kits de produtos de limpeza doados pela Concessionária Bahia Norte, que administra o pedágio da BA-093. De acordo com a empresa, as localidades do Bosque das Bromélias, Jardim Campo Verde, Caboto e Fazenda Madeira também deverão receber em breve, mas não informaram data de entrega nestas comunidades.

Ao todo, a concessionária diz que distribuirá 500 cestas básicas disponibilizadas com a mobilização de usuários do sistema de pedágio, empresas parceiras e integrantes da concessionária. As doações de alimentos não perecíveis e de itens de higiene e limpeza podem ser realizadas em qualquer praça de pedágio administrada pela Bahia Norte.

(Foto: Divulgação/Bahia Norte) (Foto: Divulgação/Bahia Norte) (Foto: Divulgação/Bahia Norte)

De acordo com Cledson Castro, assessor de sustentabilidade da Concessionária, “a solidariedade e o cuidado com o próximo, permitirá que toda a sociedade siga ainda mais forte após esse momento tão emblemático para saúde do mundo”.





