Bahia Norte estima fluxo de 360 mil veículos durante São João  

A partir desta quarta-feira (23), a Concessionária Bahia Norte prevê um aumento no fluxo das rodovias do Sistema BA-093 em razão do feriado de São João, data em que muitas pessoas costumam pegar a estrada para visitar os familiares que moram no interior ou simplesmente para descansar. A concessionária estima um tráfego de cerca de 360 mil veículos entre os dias 23 e 28 de junho.

Os dias de trânsito mais intenso, de acordo com a expectativa da Bahia Norte, serão na quarta (23), com mais de 83 mil veículos passando pelas rodovias, e na segunda (28), em que mais de 82 mil usuários devem retornar para suas casas depois do feriado. “Em razão das medidas restritivas impostas pelas autoridades para o enfrentamento da pandemia, a movimentação esperada para o período é menor do que a que ocorre tradicionalmente, mas ainda assim estaremos preparados para um eventual aumento de fluxo em nossas rodovias com estratégias para garantir a segurança viária nos trechos operados, bem como o rápido atendimento em casos de contingências”, afirma Alessandro Fernandes, gerente de operações da Bahia Norte.

Para facilitar o trânsito durante esse período, a empresa programou uma operação especial para garantir uma viagem tranquila e com segurança para os usuários. Nas praças de pedágio, escalas especiais de trabalho serão postas em operação para garantir a fluidez e evitar filas. Também haverá uma intensificação na inspeção de tráfego, visando localizar e solucionar qualquer ocorrência no menor tempo possível. Além disso, recursos operacionais de atendimento ao usuário estarão posicionados em locais estratégicos nas rodovias de forma a garantir uma reposta mais ágil durante o período de maior movimentação.

A Bahia Norte administra 132 quilômetros de rodovia que interligam oito municípios baianos e oferece apoio por meio das suas viaturas de inspeção, guinchos, ambulâncias de resgate e caminhões para combate incêndio e captura de animais, além de quatro bases do Serviço de Apoio ao Usuário 24h (SAU). A Concessionária pede atenção aos que trafegam pelo trecho e reforça que as equipes operacionais estarão preparadas para um atendimento rápido em caso de emergência.