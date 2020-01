Bahia oficializa a contratação do atacante Rossi

Agora é oficial: o atacante Rossi vai defender o Bahia. A contratação foi anunciada pelo clube na tarde desta terça-feira (14). O jogador assinou vínculo por duas temporadas com o Esquadrão, até dezembro de 2021.

Rossi chega livre ao Bahia após disputar a temporada de 2019 com a camisa do Vasco. No clube carioca, ele entrou em campo 41 vezes e marcou quatro gols.

Além do Vasco, Rossi acumula passagens por equipes como Ponte Preta, Paraná, Goiás, Internacional e Shenzhen, da China. Outros clubes brasileiros tiveram interesse na contratação - Ceará, Fortaleza, Atlético-MG e Fluminense - do jogador apelidado como “Búfalo” pela torcida do Vasco por causa da determinação em campo.

A raça demonstrada também costuma render punições. Rossi foi um dos jogadores vascaínos que mais levaram cartões amarelos no Brasileiro do ano passado, com 9. Por outro lado, foi o mais eficiente nos desarmes no clube: tentou 53 e acertou 50.

Com características de jogar pelos lados do campo, ele chega ao tricolor para disputar posição com Élber, Clayson e Arthur Caíke.

Rossi está em Salvador desde o final de semana e deve fazer nesta terça-feira (14) o seu primeiro treino na Cidade Tricolor. Além dele, o Bahia está acertado também com os laterais esquerda Zeca e Juninho Capixaba. A dupla será oficializada nas próximas horas.