Bahia oficializa a saída do lateral direito Jonathan

O Bahia anunciou na noite desta quinta-feira (21), a saída do lateral direito Jonathan do clube. De acordo com o tricolor, as partes chegaram a um acordo e rescindiram o contrato. O lateral era atualmente a terceira opção para o setor.

Aos 29 anos, Jonathan chegou ao Bahia no início do ano após ter defendido o Botafogo em 2021. No time baiano, ele não conseguiu se firmar e fez apenas 11 jogos. Sem espaço, o lateral viu os garotos Douglas Borel e André assumirem a posição.

Apesar da saída do Bahia, Jonathan não deve ficar muito tempo sem clube. O provável destino do jogador é o CSA. Como ele não fez sete partidas pelo Esquadrão na Série B, pode defender outra equipe da mesma divisão.

Desde a abertura da janela de transferência do segundo semestre, três jogadores deixaram o tricolor. Além de Jonathan, Rildo foi negociado pelo Grêmio ao Santa Clara, de Portugal, e o goleiro César atuará pelo Boavista, também no futebol português.