Bahia oficializa contratação de Guerra até o final da temporada

O Bahia oficializou o empréstimo de Alejandro Guerra, meia que pertence ao Palmeiras. Nesta sexta-feira (5), o clube publicou nota oficial em seu aplicativo próprio.

Antes mesmo do Bahia formalizar o acerto, o clube alviverde já tinha atualizado sua lista de jogadores emprestados no site oficial incluindo o nome do venezuelano.

O vínculo de Guerra com o Bahia vai até o final de dezembro deste ano, no mesmo dia em que seu contrato com o Palmeiras chegaria ao fim, mas para fazer a cessão ao Bahia, os paulistanos optaram por ampliar seu contrato até o fim de 2020.

Hoje com 33 anos, Guerra chegou ao Palmeiras em 2017, após ser eleito o melhor jogador da Copa Libertadores do ano anterior, quando foi campeão pelo Atlético Nacional, da Colômbia. O alviverde pagou cerca de R$ 12 milhões na época pelos direitos econômicos do jogador e assinou contrato com ele até o final deste ano. Com o empréstimo ao tricolor, o acordo foi prorrogado até dezembro de 2020.

No Bahia, o meia vai reencontrar Roger Machado, com quem trabalho no ano passado, 2018, e teve sua maior sequência de jogos no Porco. Na entrevista antes do treino desta sexta, o treinador falou brevemente sobre seu reforço.

"O que eu posso dizer é que eu conheço o jogador, da mesma forma que conheço o Juninho", contou Roger, que treinou os dois reforços na temporada passada quando era técnico do Palmeiras.

Guerra e Juninho são os únicos contratados que o Bahia já fez o anúncio oficial. Além dos deles, o tricolor tem conversas avançadas com Lucca, do Corinthians, e Giovanni, lateral esquerdo que rescindiu com a Ponte Preta.