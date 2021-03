Bahia oficializa contratação do atacante paraguaio Oscar Ruiz

O Bahia oficializou a contratação do atacante paraguaio Oscar Ruiz, de 29 anos, que pertencia ao Cerro Porteño. Como já havia sido publicado pelo CORREIO, o tricolor adquiriu 50% dos direitos econômicos de Ruiz, que assinou contrato até o fim de 2023.

O Bahia vinha negociando a contratação de Oscar Ruiz há algumas semanas, mas esbarrou em dificuldades impostas pelo Cerro Porteño. Apesar do tricolor alegar cláusula de confidencialidade e não divulgar o valor da negociação, o CORREIO apurou que o clube baiano desembolsou 400 mil dólares (cerca de R$ 2,3 milhões) para ter o jogador em definitivo.

No acordo, Ruiz chegou a abrir mão de parte do salário para viabilizar o negócio e acertar a vinda ao Bahia. O jogador tinha ainda uma oferta do México, mas preferiu o projeto apresentado pelo Esquadrão.

Oscar Ruiz acumula passagens por equipes como Deportivo Capiatá, Libertad e Sportivo Luqueño. Em 2017 ele chegou ao Cerro Porteño, onde marcou 36 gols e conquistou o Campeonato Paraguaios em duas oportunidades.

No Bahia, Ruiz chega para preencher um setor carente no clube, que conta apenas com dois atacantes de beirada: Rossi e Alesson. A preferência do paraguaio é de jogar pelo lado esquerdo do ataque.