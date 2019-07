Bahia oficializa venda de Paulinho por R$ 3 milhões

O Bahia oficializou nesta segunda-feira (1º) a venda do lateral esquerdo Paulinho para o Midtjylland, da Dinamarca. A negociação foi antecipada pelo CORREIO no sábado (29). Através de um comunicado publicado no site do clube, a diretoria tricolor informou que o jogador foi transferido para o atual campeão dinamarquês por cerca de R$ 3 milhões relativos a 50% dos direitos econômicos do atleta.

Caso o lateral seja vendido futuramente pelo Midtjylland, o Bahia receberá 20% do valor. Paulinho tem 24 anos, chegou ao Fazendão em agosto de 2018, contratado do São Bento, e defendeu o time em 17 partidas. Era reserva de Moisés.

O Midtjylland é o mesmo clube para o qual o tricolor vendeu o centroavante Júnior Brumado em janeiro. O clube dinamarquês tem mais dois brasileiros no elenco: o meia Evander, comprado do Vasco, e o zagueiro Patrick, emprestado pelo Flamengo.

Com a saída de Paulinho, o Bahia vai atrás de outro lateral esquerdo no mercado. A equipe volta a jogar no dia 10 de julho, quando enfrenta o Grêmio no primeiro duelo das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo será na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, com início às 19h15.