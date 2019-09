Bahia passa a contar com plataforma eletrônica para incentivar voluntariado

A Bahia passa a contar, a partir desta quarta-feira (25), com uma plataforma eletrônica para incentivar voluntariado no estado. O programa "Bahia. Estado Voluntário" vai conectar entidades públicas e privadas aos cidadãos que pretendem atuar em trabalhos voluntários.

A intermediação vai acontecer pelo portal www.estadovoluntario.ba.gov.br, desenvolvido conjuntamente pela Secretaria da Administração (Saeb) e pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS). O programa "Bahia. Trabalho Voluntário" vai alinhar o Estado com os objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030 da ONU, fomentando a prática do voluntariado.

A plataforma vai funcionar como um catalisador de projetos de voluntariado e de cidadãos que tem interesse em prestar em trabalho voluntário. O Governo ou as entidades privadas sem fins lucrativos vão cadastrar seus projetos no site www.estadovoluntario.ba.gov.br.

Para participar, os voluntários devem preencher um cadastro disponível no endereço eletrônico, onde indicarão os dias e horários que estará disponível para a realização de trabalhos voluntários, além das áreas de atuação nos quais tem interesse em participar.

Os voluntários também poderão se candidatar, através da plataforma, a projetos cadastrados pelo Governo ou pelas entidades privadas. Ainda existe a possibilidade dos candidatos receberem convites para participar de projetos adequados ao seu perfil. O prazo para aceitar ou recusar o convite é de 48 horas. Caso aceite, aguardará a aprovação pelo gestor do projeto.

A SJDHDS vai gerir o programa, que terá entre seus objetivos articular o voluntariado entre os órgãos públicos, as instituições privadas sem fins lucrativos e pessoas físicas, além de contribuir para o aumento da participação do cidadão em projetos sociais de voluntariado, dentre outros.

Os gerentes dos órgãos e entidades e das instituições privadas responsáveis pelos projetos deverão monitorar e avaliar os voluntários. O programa também conta com um Comitê Gestor, composto por integrantes da Saeb e SJDHDS, além de representantes do Poder Executivo, escolhidos pelo Governador.

O Comitê atuará de forma consultiva e deliberativa, com o objetivo de fomentar projetos e iniciativas que estimulem o engajamento do setor público, das instituições privadas sem fins lucrativos e da sociedade no desenvolvimento de atividades voluntárias.

O programa foi desenvolvido a partir da criação de um grupo de trabalho composto por representantes de várias áreas técnicas da Saeb, com o objetivo de fomentar a prática do trabalho voluntário no Estado. A Diretoria de Inovação de Projetos de TIC e a Diretoria de Modelos Institucionais, ambas da Saeb, prospectaram no mercado e uma solução tecnológica que pudesse se adequar e atender as finalidades do "Bahia. Estado Voluntário".

A Secretaria da Administração identificou uma plataforma desenvolvida e já utilizada com êxito pelo Governo do Distrito Federal. Após tratativas desenvolvidas pela Saeb, o Governo do DF cedeu a plataforma sem qualquer custo para o Estado da Bahia. Com apoio da SJDHDS, a Saeb customizou e adaptou a site para atender as demandas do projeto. Como Funciona