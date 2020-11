Bahia pega Athletico por vaga nas quartas do Brasileiro Feminino

O time feminino do Bahia tem mais um desafio na Série A2 do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (28), as tricolores recebem o Athletico-PR, às 15h, no estádio de Pituaçu, pelo jogo da volta das oitavas de final do torneio.

O Bahia tem a vantagem e pode perder por até um gol de diferença que mesmo assim fica com a vaga nas quartas de final, já que venceu o jogo de ida, fora de casa, por 3x1.

Para o duelo contra as paranaenses, o técnico Igor Morena não vai poder contar com o volante Vi, que foi expulsa no jogo de ida. Já a atacante Gadu, artilheira do Brasileirão, com 11 gols, é dúvida.

Por outro lado, o tricolor ganhou os reforços da zagueira Zizi e da atacante Verônica, que estão recuperadas de lesão. A lateral Jissele e as meias Val e Camila também estão à disposição do treinador.

O Bahia tem 100% de aproveitamento no Brasileirão e é um dos favoritos ao título. Vale lembrar que os quatro semifinalistas garantam vaga na elite do futebol feminino em 2021.